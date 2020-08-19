服务区域转型发展 太原理工大学校企共建20个研究院

太原理工大学与企业合作共建研究院签约揭牌仪式举办（学校供图）

人民网北京8月19日电 18日，太原理工大学与企业合作共建研究院签约揭牌仪式在学校明向校区举行，第一批20个产业技术研究院落地揭牌。当天，该校分别与20家企业签订了共建研究院协议，未来将共同在能源开发利用、煤矿智能装备、新材料、大数据等多领域进行研发合作，合力攻关当前最急需、最前沿的技术难题。

山西省副省长、省政府党组成员王一新出席仪式并讲话。他指出，校企共建研究院，是山西省打通高校与企业通道、建设创新生态的一次重大探索。校企双方要血肉相连、血脉相通，使研究院成为真正的生机勃勃的创新机体。新成立的研究院不能走传统的研究机构的老路，要按照改革的思维，从一开始就赋予具有强大活力的体制机制。管理部门、企业、高校等各个方面要解放思想，加强政策供给，加大科研投入，全面深化改革，共同努力，让山西省创新生态长成浩瀚森林。

中国工程院院士、太原理工大学校长黄庆学（左六）与企业签署合作共建协议（学校供图）

“此次签约揭牌将创造新的奇迹、开启新的格局。”太原理工大学党委书记郑强表示，大学坚持学术为上，要紧紧围绕立德树人，努力开创产学研贯通、一体化培养的崭新模式。希望今后能有更多来自全球的杰出人才走进校园，使青年学子有机会与最前沿、最年轻、最有活力的企业家、工程师、科学家面对面接受熏陶和教育。今后学校也将进一步加大力度推进研究院建设，引导和支持广大科研工作者潜心科研、勇于探索，把论文写在三晋大地上，把成果转化在山西这片沃土。

据悉，一段时期以来，太原理工大学主动与多家企业开展了一系列对接活动，并就校企合作首尝“研究院+先导项目”模式达成共识，从而为20个研究院批量签约揭牌奠定了坚实基础。今后研究院将按照省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，聚焦培育一流创新生态和14个战略性新兴产业集群，进一步拓展产学研用融合的深度和广度，不断提升企业“卡脖子”技术攻关能力，最终把“六新”落脚到项目上，为服务山西转型发展注入新的生机与活力，努力蹚出一条校企合作的创新之路。

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