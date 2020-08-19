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清华新生9月5日起分批报到 核酸检测费用学校报销

2020年08月19日09:04  来源：北京晚报
 
原标题：清华新生9月5日起分批报到 核酸检测费用学校报销

　　清华大学2020级本科新生入学报到须知日前公布，该校“零字班”新生将于9月5日、7日和8日分批入校报到。高风险地区学生，暂不来校报到。

　　依据清华大学规定，9月5日，接到通知参加新生骨干训练营的新生报到；9月7日，致理、日新、未央、探微、行健书院新生报到；9月8日，其他新生报到。新生如果因特殊情况无法按时报到，要提前和学校联系，经批准后延期报到。尚在境外的新生（含国际学生、港澳台学生），如因疫情、签证等原因不能按期来校报到，应提前和学校联系，经批准后先在网上办理相关手续，开展在线学习。

　　清华大学提醒新生，低风险地区的学生，持健康通行码“绿码”和7日内核酸检测阴性证明来校报到；中风险地区的学生，抵京后须集中或居家医学观察14天后，持健康通行码“绿码”及7日内核酸检测阴性证明来校报到，如在京没有住宿条件，也可入校后由学校安排集中健康观察住宿14天；高风险地区的学生，暂不来校报到，待本地区疫情风险等级降级后再来校报到；近期从境外返回的学生，严格落实境外返京人员管控措施，解除集中医学观察后，持7日内核酸检测阴性证明和健康通行码“绿码”来校报到。

　　清华大学规定，新生来校报到前应在当地医疗机构进行核酸检测，相关费用学校将给予报销。（记者　任敏）

　　

(责编：李依环、熊旭)
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