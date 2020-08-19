原标题：上海发布未成年人心理状况调查报告

在团上海市委18日主办的“8·18青春守护日”主题活动中，上海市青少年服务和权益保护办公室发布《2020年上海未成年人心理健康状况调查报告》（以下简称“报告”）。报告显示，上海未成年人身心状况呈现整体心理面貌越来越好、健康生活方式面临挑战等6大趋势，值得家长、学校、社会关注。

报告由上海12355未成年人公共心理服务热线对本市16个行政区770名7岁-18岁未成年人的心理状况问卷调查形成。上海未成年人身心状况当前呈现出的6大趋势分别是：

第一，未成年人整体心理面貌越来越好。觉得“今年的整体心理状态比以前好多了”和“一直都挺好”的占比近八成；“感到幸福”和“一般幸福”的未成年人占比超过95%。

第二，未成年人从同伴关系中获得社会支持。46.5%的未成年人表示在现实生活中有5个以上好朋友，38.2%的表示有3个以下好友。线上交友方面，近半数未成年人有线上好友，但当前未成年人的线上交往行为不受控制，如何保障线上好友为未成年人提供正向社会支持，值得关注。

第三，未成年人的健康生活方式面临挑战。74%的受访者每天运动时间不足1小时，11%的人基本不运动。超半数受访未成年人每天使用手机两小时及以上。近半数受访未成年人每日睡眠时间不足8小时。

第四，针对未成年人的言语伤害及体罚依然存在。

第五，未成年人的烦恼需要被更清晰地看见。60.1%的受访未成年人表示学习成绩问题是“第一烦恼”，紧随其后的烦恼是家庭关系问题和身材相貌问题。超10%受访未成年人认为自己有焦虑症、强迫症、抑郁症，近三成认为自己可能有拖延症。

第六，未成年人心理求助渠道仍需进一步畅通。未成年人的心理支持求助率并不高。

报告建议，应引导未成年人树立科学用网意识，保障充足睡眠，勤于运动；对未成年人进行正向积极教育，及时了解未成年人的烦恼和需求，及时发现和制止可能对未成年人造成身心伤害的现象和行为；家庭、学校和社会共同为未成年人提供心理支持，构建面向未成年群体的社会心理服务体系，解决未成年人对心理支持力量知晓率高但求助率不高的问题，让未成年人在家有知心人，在校有好学伴，在社区有交际圈，在线上有好网友，在社会上有援助者。（王烨捷）

(责编：李依环、熊旭)