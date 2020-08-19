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特殊就业季，“后浪”如何入海？

2020年08月19日09:00  来源：新华社
 
原标题：特殊就业季，“后浪”如何入海？

数据显示，2020年全国普通高等学校毕业生人数达874万，同比增加超过40万人。叠加疫情影响，本届毕业生就业面临诸多挑战。作为“后浪”，“入海”之路是否顺利？记者近日采访了多名毕业生。

“剑”未配妥，转眼已“闯荡江湖”

直到毕业，王圆圆还没有参加一场招聘考试。作为985高校的应届硕士毕业生，去年秋招没有找到满意工作的她一直寄希望于春招，并早早开始准备高校事业编制的招聘考试。没想到本应在上半年举行的各高校线下招聘也一推再推。

招聘周期的推迟也打乱了一些应届毕业生的计划，他们大多是因各种原因错过秋招，寄希望于春招的同学。“身边很多同学在秋招签约了，只剩我还没找到工作，所以心里一直很忐忑。”整个毕业季，王圆圆的心一直是悬着的。

受疫情影响，2020年上半年公务员考试和事业单位招考整体推迟。“到毕业前还没确定工作的，很多是想去高校等体制内单位的同学。”王圆圆说。对即将失去应届生身份的他们而言，更要把握住眼前的每一个机会。

此外，一些传统线下行业也因疫情受到冲击，人员招聘需求下降明显。数据显示，贸易进出口行业2020年上半年应届生岗位招聘规模同比下降了24%。

新经济浪潮下的新选择

人社部表示，互联网技术的发展，催生了多样化的就业创业模式。随着短视频、直播带货等网络营销行业的兴起，覆盖用户规模达到8亿人以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长。

人工智能、大数据、电竞、直播……面对新经济新技术浪潮，这一代年轻人有了更多元的选择。

南京传媒学院播音主持艺术学院副院长易旭丹告诉记者，初步统计，今年该院毕业的300多名播音系学生中，有大概15%的人选择进入电商领域，成为一名“互联网营销师”，也就是人们熟知的带货主播。

明峻就是其中之一。大三时，他通过一次偶然的机会进入杭州一家MCN机构实习，开始尝试直播带货。

“我觉得对于学播音的大学生来说，上手并不难。”明峻说。上岗三个月后的“双十一”当天，他所在的直播间销售额达到2000万元。

高校的相关专业也在积极适应新的就业形态。“过往的播音教学服务于广播、电视等传统媒体，更强调规范性和专业性，但随着互联网和新媒体的发展，我们发现就业市场对个性化人才的需求越来越大。”易旭丹说。今年9月，学院将开设针对直播销售的“新媒体主播”课程。

随着电商销售品类日趋多元，不同专业背景的年轻人在其中看到属于自己的未来。

亦凡是杭州某高校药学系的应届毕业生，他没有像同学们一样进入医药行业，而是选择成为一名看似和自己的专业无关的带货主播。

“我的优势就在于专业知识的储备。”亦凡说，“我很享受把自己喜欢的东西分享给大家，能把兴趣变成工作，也没有丢下专业知识，这份工作对我来说应该是最好的选择。”

到基层挥洒青春

毕业季还有一些毕业生选择在基层挥洒青春。朱灵是中国社会科学院大学的应届毕业生，她没有选择在北京等大城市就职，而是开启了另一段故事：去云南支教两年。

毕业前两次短期支教经历，让朱灵坚定了投身教育的决心。

“孩子们会用汗津津的小手拉着你在操场上疯跑，会盯着你问很多天马行空的问题，会甜甜地叫你一声老师……这些都让我非常感动，让我愿意倾尽所能守护他们。”朱灵说。

“对我来说支教和就业并没有什么不同，这只是一个平凡的选择。”朱灵说。

为鼓励大学生赴基层就业，2020年全国将招募3.2万名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫等“三支一扶”工作，比2019年增加5000名。

福建省大中专毕业生就业工作中心主任黄海莺说，面对今年更加复杂严峻的就业形势，福建省开发了1800个基层公共管理和社会服务岗位，重点向原中央苏区县、省级扶贫开发工作重点县倾斜，鼓励高校毕业生到基层事业单位工作。“希望毕业生们充分用好就业创业政策，发挥专业专长和个人能力，在基层发挥作用。”他说。（记者吴剑锋；参与采写：孟健、王嘉珺、叶磊）

(责编：李依环、熊旭)
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