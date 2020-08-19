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别让生僻字成为美好生活的羁绊

2020年08月19日08:59  来源：光明日报
 
原标题：别让生僻字成为美好生活的羁绊

　　姓名是陪伴我们每个人一生的名片，部分人带有生僻字的姓名，常常给生活带来意外的烦恼。因为姓名中有生僻字，学生被拦在升学门槛前；因姓名中有生僻字，客户难以取出银行存款；因姓名中有生僻字，孩子上不了户口……每年新生入学季，入学新生各种生僻字姓名的“梗”，也会引发社会热议。

　　俗话说，名如其人。从古至今，家长给孩子取名字都极其讲究。而为取名字引经据典，也成了中华民族的文化习俗。在古代，人们为符合礼制、彰显品位，偏爱用生僻字取名字，如西汉元帝刘奭、三国谋臣荀彧、唐代小说家张鷟、南宋词人姜夔等。在现代，家长为表达对孩子美好人生的希冀，而追求取名的创新性与特殊性，如有柔软、和顺之意的“嫕”，有吉祥之意的“祾”，有品行美好之意的“婠”字，有自强进取之意的“忞”等有象征文化品位、美好寓意的生僻字，多被青睐。

　　事实上，姓名文化是中华文化的有机组成部分。每个姓氏都有自己的历史故事，每个汉字都有非凡的文化蕴涵，值得我们传承、发扬。而且，姓名权是法律赋予公民个人的人格权利。至于取什么样的名字，用什么汉字取名字，只要不违反法律规定，公民个人都可以自由选择。面对有生僻字姓名的群众，无论是传承下来的生僻字姓氏，还是有个人诉求的生僻字名讳，我们都不能在为群众办事上“甩锅”、绕道。为此，公安部门对人口信息库专用汉字库进行扩容升级，将包含少数民族文字、冷僻姓氏在内的7.2万个汉字，收录到人口信息库专用汉字字库，基本满足了老百姓身份认证需求。相应地，包括教育、银行、交通、教育、医院、社保等机构与行业也要“动起来”，架起互联互通服务桥，以彻底化解姓名有生僻字的老百姓办事碰壁的尴尬。

　　有时候，父母越追求回归传统文化，越重视孩子名字背后的文化意义，就越容易偏爱生僻字。而从博大精深的民族文化中撷取美好寓意的生僻字取名，对家长的文化素养提出了较高要求。如果父母为附庸文雅，专拣难辨、难写、难读的生僻字，生硬地塞进孩子名字，非但不能赋予孩子姓名以美感，反而为孩子人为设限，甚至把孩子与外部世界隔离开来。一位被父母寄予飞黄腾达之盼的某靐龘小朋友，非但没有因姓名受到关注，反而因名字被周围的人漠视，甚至有同学调侃他“雷立方+龙立方”。

　　其实，孩子取带有生僻字名字，背后常常是父母育儿的焦虑心理。名字不过是人在社会场域内的象征符号而已，与前途命运并无必然联系。高大上的生僻字名字既不是孩子赢在起跑线上的法宝，也承载不了父母过多的美好期待。与其用与众不同的生僻字名字给孩子徒增烦恼，倒不如将部分个人偏爱与执念让位给实用性。即便是古人，取有生僻字的名字，也有着现代人难以理解的避讳亲、贤、尊的无奈。

　　“父母之爱子，则为之计深远。”人生之路何其漫漫，不是通过生僻字命名就能行稳致远的。一个恰当的名字，应当是家长用简练、平实的字词表达父母深厚寄望的名字，而不是家长为追求高雅文化故作的高深。父母与其将孩子的美好人生寄望于生僻字上，倒不如多在日常生活中言传身教，培养他们成为自己美好人生的圆梦人。（作者：谢军，系法学博士）

(责编：李依环、熊旭)
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