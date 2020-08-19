原标题：北京老校长点亮山村娃娃新希望

要问河北省阜平县半沟村小学在哪里？没有人比北京市西城区陶然亭小学原校长刘建文更清楚了。因为，他已经在这里援教4年，把无私的爱和温暖撒进这个穷山沟，点亮了孩子们的希望和梦想。孩子们叫他“不老的老校长”。

奉献爱心“跑”起来

“自2016年9月参加北京市西城区‘老校长下乡助教’活动，到现在已经把这里当成自己的家了。”现任阜平县半沟村小学校长的刘建文平静地说。

65岁的刘建文每次来半沟村，都是自己开车。“每次往返需要8个小时，不知不觉已有5万多公里。”他说，“一来自己开车方便，二来每周需要为山里的小朋友从北京买来书籍、美术颜料等文具。”

阜平县地处燕山—太行山集中连片贫困区，山多地少，交通不畅，属于国家级深度贫困县。贫困，曾让这个群山环绕的小山村“抬不起头”。

刘建文初到半沟村小学时，已经入冬，山区的气温明显比北京低，因为经费不多，暖气也不敢多开，屋里感觉很冷，身上的大衣一天都不敢脱。到了晚上，睡觉和去厕所就更头疼了。“每天的早餐就是泡一桶自己带来的方便面，我已经吃了100来桶了。”他说。

坐在教室听课，孩子们都穿着棉大衣，手和脸冻得红红的；黑板是用洋灰抹的，更没有多媒体；孩子们都坐在没有靠背的凳子上听课，刘建文也不例外，一天下来，腰疼脖子酸。

面对这样的困难，刘建文常对孩子们说，幸福是奋斗出来的。他还常带着全校师生吟诵清代诗人袁枚的诗句：“白日不到处，青春恰自来，苔花如米小，也学牡丹开。”他鼓励师生，尽管身处大山深处的贫困地区，但也要像牡丹那样竞相开放，活出自己的价值。

教研讲评“火”起来

每次下乡助教，刘建文都要进班听课，提出改进意见。为了进一步提高教师的专业水平，他还从北京请优秀教师、市区骨干教师、教研员来阜平开展教育扶贫。比如，他请来西城区特级数学教师刘德武，语文特级教师高雅悦、吉春亚到半沟村小学听评课、上示范课、做专题讲座。近30次不同学科的教研活动，使半沟村小学的教师教学水平不断提高，孩子们考试成绩越来越好。

“下乡助教”工作得到了北京三义里小学、香厂路小学、回民小学、北京小学、阜成门外第一小学以及陶然亭小学等学校的大力支持。4年来，半沟村小学的教研活动吸引了周边近20所学校的教师参加，听课人数达400多人次，让半沟村小学以及附近小学的孩子们不出家门就能享受北京优质教育资源。

艺术课堂“嗨”起来

美术、音乐、科学、体育教育是孩子们全面发展不可或缺的一部分，是激发孩子们想象力、创造力以及动手能力的需要。面对半沟村小学相关课程“零”的短板，刘建文决心打破这个现状。

“艺术课必须上，能上一节是一节。”刘建文说。一方面他请来西城区的艺术课老师上课；另一方面他在家自学、练习，然后教授给学生。

“老校长根据不同学段设计不同教学内容，有时候一天要上6节艺术课，顾不上休息。”半沟村小学四年级学生姜函说。孩子们学会了画柿子、拼装“电动小飞机”、捏“小猪”等等，开心的笑容伴着放飞的梦想充满课堂。

每次下乡之前，刘建文都要做好教学设计，准备好示范作品，尽管花了上万元购买上课所需要的素描纸等材料或学具，“但每当听到‘您下次什么时候来？’，我觉得这一切都是值得的。”刘建文说。（韩梅）

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