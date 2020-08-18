原标题：我国将推进师范毕业生免试认定教师资格改革

新华社北京8月17日电（记者胡浩）为促进更多师范毕业生从事教育、增加就业，17日召开的国务院常务会议决定，推进师范毕业生教师资格认定改革。

会议决定，在已对教师职业资格实行“先上岗、再考证”阶段性措施基础上，推进师范毕业生免试认定教师资格改革，并建立教师教育院校对师范生教学能力进行考核的制度。加快推进允许教育类硕士及以上学历毕业生、公费师范生免试认定教师资格。开展教师教育院校办学质量审核，审核通过院校的师范毕业生可免试认定教师资格，便利师范毕业生就业，提升教师队伍素质。

师范毕业生是中小学教师队伍的主要来源，师范类专业办学质量水平直接决定中小学教师队伍整体水平，是影响中小学教育质量的关键因素。

近年来，我国教师教育改革取得了积极进展，为基础教育和职业教育发展提供了强有力的师资保障。《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出，开展师范类专业认证，确保教师培养质量。2017年，教育部正式印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》，通过构建横向三类覆盖、纵向三级递进的师范类专业认证标准体系，推动有关高校合理定位、特色发展、持续提升师范专业人才培养质量。

专家认为，师范毕业生免试认定教师资格改革，并不会降低教师准入门槛和质量，反而会促进教师教育院校重视提高培养质量，是教师教育院校改革的契机。

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