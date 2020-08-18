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多所高校强化引导 培养学生勤俭节约美德

2020年08月18日09:31  来源：人民网-人民日报
 
原标题：多所高校强化引导 培养学生勤俭节约美德

多所高校正积极行动，切实强化引导，培养学生勤俭节约的美德。

“同学，请合理取餐。”在西湖大学食堂，服务人员在一旁温馨提醒同学们合理取餐，避免浪费。西湖大学积极开展“光盘行动”，学校后勤部门动态监测每日就餐人数，按需制定食材采买量；根据用餐人数，灵活调整菜品供给。

在浙江外国语学院教职工餐厅，正在取餐的教师李娟说：“践行‘光盘行动’，教师应以身作则。”如今，浪费可耻、节约为荣已成为浙江外国语学院师生间的新风尚。“学校将厉行节约与倡导健康生活方式有机结合，在师生间倡导适度点餐，营造取食有度的节俭氛围。”浙江外国语学院党委委员、副院长赵庆荣说。

“生活应与节约相伴”“哪怕有再多财富也要杜绝浪费”……这些标语出现在浙江大学宁波理工学院食堂的餐桌上。“学校坚持开展食堂文明建设，这些漫画桌贴，就是学校广告专业和设计专业师生共同创作的。”浙江大学宁波理工学院宣传部负责人说，“标语激发大家的共鸣，传递勤俭节约新风尚。”

浙江万里学院向全校师生发出倡议，培养节约粮食好习惯，积极向身边同学讲述节约粮食的重要意义，营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围。

浙江海洋大学结合学校实际情况，制作千余份勤俭节约宣传画报，张贴在学校餐桌上。同时积极开展“三餐零浪费”行动，引导学校师生按需点餐，制止浪费。

南昌航空大学将“光盘行动”与校庆纪念有机结合，在师生中发起“厉行节约、反对浪费”的倡议。“一枚印章，意味着一次‘光盘’。集齐68枚，可以换一套校庆手绘明信片。”学生齐超华说，目前首批2000套校庆明信片已印制完成，静待大家凭戳认领。据南昌航空大学后勤管理处处长罗晓畅介绍，自开展“光盘行动”以来，学校日均餐厨垃圾量较去年同期下降了53%，并在持续减量中。今年9月开学后，南昌航空大学将继续招募680名大学生志愿者担任“光盘”监督员，营造校园节约粮食良好氛围。（记者 窦瀚洋 戴林峰）

(责编：李依环、熊旭)
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