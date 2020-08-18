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一个景德镇考生的“国宾待遇”

2020年08月18日09:17  来源：中国青年报
 
原标题：一个景德镇考生的“国宾待遇”

3辆警用摩托车“包夹”着1辆白色越野车，在早高峰车流中，连续超车、逆行、闯红灯……33岁的江西省景德镇民警徐俊，在今年7月8日完成了从警以来最危险的一次护送，他用13分钟的疾驰为一名高考生换来了考试机会。

7月7日、8日，江西全省迎来强降雨。8日凌晨3时，贯穿景德镇的昌江河洪峰水位达到33.14米，超过警戒水位4.64米，景德镇市连续发布洪水红色预警。

洪水淹没多条道路，为保障考生安全顺利抵达考场，景德镇号召全市为高考“让路、改道”，景德镇市委大院也敞开大门让社会车辆绕行。交警值守和巡逻力量全部上街疏堵引导，其中包括20部“交警铁骑”。

“交警铁骑”是我国近年城市中新出现的一支交通警察机动力量，即交警驾驶警用摩托车在市区巡逻执法，机动灵活保障城市交通。景德镇市公安局交警支队铁骑队成立于2018年6月，徐俊是铁骑队带队民警。

8日早上9时许，高考已经开始，雨还在下。徐俊正在昌江一中考点值守，此前，他刚带领三名队员护送试卷押运车。由于前一晚景德镇全市普降暴雨，8日6时许，景德镇市教育局周围地段积水断路，车辆无法通行。消防员驾驶冲锋舟进入教育局，才将试卷护送出来。

正在值守时，徐俊的对讲机突然传来通报——一名考生和家长还堵在路上，进退不能，需要铁骑队迅速支援。

此时是早高峰时段，雨越下越大。徐俊急忙向通报中的指定位置驶去，同时和家长取得联系。

手机传来的求助声带着哭腔，大雨中，手机的通话功能出现问题，徐俊不确定对方能否听到，只能边驾车边对着手机重复喊：“我是交警铁骑的！不要急！不要挂断！我马上到！”

找到考生所在车辆后，徐俊立即示意汽车跟随。他在前面当向导，同时协调交警路面大队“打强控”（协调红绿灯引导路口车辆）。

由于对讲机进水出现故障，“打强控”指令没发出去，徐俊只得单枪匹马冲向前方，白色越野车打开双闪紧紧跟随。

“我是景德镇交警支队铁骑队，请对向车辆让行！为高考生让路！”徐俊带着白色越野车驶上逆行车道，随后在路口截停其它车辆，又保护白色越野闯过一个红灯亮起的路口……

徐俊从警12年，作为铁骑队的带队民警，他的特种驾驶技术出色的。尽管他骑术精湛，但面对早高峰的车流，他独自来回穿梭，在前方引导、拦截、封控路口，还是有些吃力。

刚过苏家弄岗亭，徐俊欣喜地看到，铁骑队两名队员张博文、胡志超赶来支援。他举起右臂并伸出食指，在空中“画圈”，这是战术手语中“集合”的意思；随后伸指再变握拳，意为“护卫”。两名队员瞬间领会了队长的手势，在汽车前方两侧就位。

“这是三角前导护卫队形，多用于护航保卫‘国宾’。”徐俊向记者解释，当时已经开考、时间紧迫，车流量大，有时需要逆行，危险度非常高，他决定启动这一高级别护卫队形。

移动中护送，考验的是领队的指挥能力和队员之间的默契。在“国宾”护航中，头车引路，两侧铁骑负责排障，3辆车保持队形不变，但需要根据突发情况交替换位，既不能影响市民通行，又要保障“国宾”顺利准时到位。

在交通监控视频中，记者看到，3辆铁骑摩托车引导着白色越野车一路穿行，交警铁骑像雁群中的一只大雁飞出列“封控”车辆，又迅速飞回补上队形。在拥堵路段逆行时，摩托车几乎与对向车辆擦身而过。

车队抵达昌河中学时，徐俊看了一下表，总计用时13分钟，考生赶上了高考。“考生的妈妈激动得简直没话说，连说了十几声谢谢。”

徐俊依法按程序向指挥中心报告，申请对司机在送考中“闯红灯”“逆行”等违法行为免予处罚。他后来才知道，“原来那位白色越野车的司机也是热心市民，帮忙送考”。

经记者了解，送考的市民叫王欣，是景德镇华润加气站的一名员工，他8日早上刚上完夜班，回家路上看到这名家长带着孩子求助。

“我当时就铁着心跟着前面的交警摩托车开，别的也来不及管了，尽快把考生送到考场，毕竟高考是人生大事。”王欣说，当时堵在路上，3个人都干着急，直到徐俊的铁骑出现，打手势让他跟随，他心里才感觉踏实了，“跟着交警开啥都不怕”。（耿学清）

(责编：李依环、熊旭)
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