专家评论：为学者严 为师者亲

原标题：为学者严 为师者亲

大学教师，既是学者也是师者，从严治学、教书育人是本职。站在三尺讲台，是为了让学生学有所获、成长成才。教师应当扎根教学第一线，把上讲台当作最喜欢的事，履职尽责，努力为中华民族伟大复兴增添一份力量。

教师做的是传播知识、传播思想、传播真理的工作，是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。习近平总书记指出：“教师不能只做传授书本知识的教书匠，而要成为塑造学生品格、品行、品味的‘大先生’。”中国特色社会主义进入新时代，对大学教师在各方面都提出了更高要求。培养高素质人才，需要教师努力提高自身各方面素养。比如，具有先进的教育理念和教学方法，具备更高的学术水平和更强的学术创新能力，更好地传道授业，提升学生能力。还要有能力从书本中走出来，积极汲取社会实践中的养分，并将其引入课堂教学，培养学生的实践能力。

在课堂教学之外，大学教师面临的另一个重要问题是如何指导自己的学生。我提出了“三严、四能、五结合”的方法。“三严”就是对学生严格要求、严格管理、严格训练，要求学生根据自己的情况制定学习提高计划，通过经常见面谈话、批阅学生作业等加强对学生学习情况的监督管理，耐心解答学生问题。“四能”就是着重培养学生的读书能力、翻译能力、研究能力、写作能力。通过文献综述、参加科研、撰写学位论文等学术实践，这四项能力都应有所提高。“五结合”是指让学生做到学习与科研相结合、理论与实践相结合、全面掌握和重点深入相结合、研究中国和借鉴外国相结合、个人钻研和集体讨论相结合。大学生特别是研究生的学习是高层次学术训练，要在科研中有目的、有针对性地获取各种知识、完善思维框架，不能无的放矢，追求不着边际、与实践脱节的所谓“学问”。

良好融洽的师生关系是教学的重要保障，加强师生交流是提升师生关系的重要途径。交流越主动频繁，师生关系就越融洽。现在有的教师，在课堂以外的时间和学生接触比较少，这样就很难形成良好融洽的师生关系。对于教师而言，需要努力提高自身道德修养和学术水平，给学生做好榜样，学生就会感到教师可亲可近，长此以往必定会形成良好融洽的师生关系。师不必贤于弟子，弟子不必不如师。教师不能过于拘束学生的天性，简单否定学生的观点，而应鼓励学生形成自己的想法，不一味附和老师。学生向老师学习，老师也要向学生学习，教学相长，是为正道。

当好大学教师，还要摆正教学和科研的关系。教学与科研是两种不同性质的脑力劳动，都需要投入大量时间和精力，两者密不可分、互为依托。如果没有科研作后盾，教学就不可能深入，也不可能使学生获得更精深的知识和更开阔的视野。但如果单纯强调科研，不注重教学水平提高，不研究教学艺术，不了解教学对象，不掌握教学技巧，不探索改进教育方法，也很难激发学生的学习热情和创造精神，再前沿的知识和理论也难以被学生接受。这就需要我们用前沿的科研成果充实教学，使科研成为教学的有机组成部分，努力提升教学效果；同时善于把教学中形成的新思想、发现的新课题带到科研中去，有针对性地开展研究，使教学和科研相互促进、共同提高。

（作者为中国人民大学法学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 09 版）

(责编：李依环、熊旭)