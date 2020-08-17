师范生就业与职业发展研究中心成立 探索师范人才培养新模式

人民网北京8月17日电 （记者 郝孟佳）“师范类人才发展与创新研讨会暨中国教育智库联盟师范生就业与职业发展研究中心成立仪式”14日在教育部学校规划建设发展中心召开。教育部学校规划建设发展中心主任陈锋表示，对师范学校的学生来说，需要在教育变革和社会变革的基础上来思考未来的目标、理想、职业，增强自己的能力，为中国教育的现代化、为建设教育强国贡献力量。

陈锋说，教育一方面是要高质量发展，一方面是要适应数字化变革、体制机制的改革、乃至教育形态和学校形态的变革。这些改变对师范教育来讲，既是重大的机遇，又是重大的挑战。在新时代，教育事业的发展对于教师的需求呈现强劲增长的格局，必须把教师的发展摆在更加突出的位置上。教师队伍的核心竞争力，不仅体现在教师的知识水平上，也体现在教师的育人能力上。

中国教育学会智库联盟顾问委员主任钟秉林表示，中国的社会发展进入新时代，教育发展出现了阶段性特征，体现在规模极具扩大，即将迈入全面普及阶段，主要矛盾转化，人民群众享受高质量教育需求迫切，但优质教育资源供给短缺且发展不充分、不均衡，所以教育公平和教育质量问题更加凸显。为了化解这种矛盾，国家教育发展方式就要发生根本性转变，把主要精力放在学生的内涵式发展上，提高质量、优化结构。

钟秉林说，要发展优质、公平、多样的教育，关键是教师队伍的建立。师范院校在教学架构建设方面承担双重使命，要抓好自己学校教育建设，不断提高人才培养制度，为我国基础教育庞大的教师队伍补充新鲜血液，同时也要提升在职教师能力。

钟秉林还对当前中国师范教育改革创新提出三点建议，一是更新教育思想与教育理念，促进学生全面而有个性化的发展，培养多样化和个性化人才。二是推进师范教育改革创新实践，构建开放性的教师教育体系，探索多样化的教师培养模式，优化师范教育和高师院校改革发展环境。三是坚持加强教师教育研究。

“真正的教育现代化发生在课堂，教师的核心素养决定了学生未来的能力。”北京开放大学校长褚宏启认为，如果教育现代化脱离了课堂，脱离了老师，教育现代化就没有了根基，所以教师的素养对教育现代化的实现非常重要。

此外，教育部教育发展研究中心副主任马陆亭也从师范教育的复杂性与专业性、师范教育专业性的不变与变、重视县域城镇乡村教师发展三方面，对当前师范教育的问题和现状进行了剖析。

据悉，本次研讨会由教育部学校规划建设发展中心指导、中国教育智库网和中国教育智库联盟主办、产教云承办。未来，该研究中心将围绕师范生的就业与职业发展，基于产教云的区块链技术，通过对师范生学习轨迹与能力测评的记录，构建师范生人才大数据与实习积分的激励体系，建立健全实习实践、职前培训、就业等平台，助力师范生就业与职业发展的提升。

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