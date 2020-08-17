原标题：“牢记时代使命 唱响青春旋律” 2020年校园歌曲创作推广工作火热开启

为进一步发挥校园文化以文化人、以美育人的作用，根据中宣部、中央网信办、中央文明办、教育部、文旅部、团中央《关于印发<关于广泛开展校园文化活动的工作方案>的通知》精神，由中宣部文艺局、教育部思政司指导，中国教育电视台主办，全国高校参与，在抖音、哔哩哔哩网站、易班网等平台开展的“牢记时代使命 唱响青春旋律”原创校园歌曲创作推广活动已火热开启。

据悉，2020年全国校园歌曲创作推广活动共分为三个阶段。第一阶段组织征集（2020年7月至8月底）。中国教育电视台向各高校发布歌曲征集信息，各高校学生工作部、校团委、学生会以及校内文艺社团，采取官微官网征集、学生线上点播、校园线上文艺活动等多种方式，推选出本校最受学生喜爱、具有一定传唱基础的校园歌曲投稿。组织由10名高校师生和10名专家组成的评审推选委员会，从歌曲的内容导向、价值取向、艺术水准、传唱度等进行综合评定，筛选出50首歌曲组织专家对歌曲进行一对一的帮创打磨，形成50首初选歌曲。第二阶段网络推选（2020年9月至10月底）。中国教育电视台携手抖音平台将初选的50首歌曲和往年评选的22首歌曲音视频，上载线上校园歌曲推选通道，开启网络推选。根据点赞播放量、评审推选委员会推荐等综合比拼，产生30入选歌曲。第三阶段发布传唱（2020年11月至2021年上半年）。中国教育电视台联合哔哩哔哩网站举办线上歌会，正式发布并唱响新推选的30首优秀校园歌曲，同时在各大音乐平台宣传推广歌曲。根据疫情防控形势，适时举办校园青春歌会，组织指导各高校开展校内歌会等文艺活动，传唱推广新推选的30首歌曲。

目前，由中国教育电视台组织开展的歌曲征集工作正在火热进行中，全国各高校积极参与，已有数百首优秀歌曲入围。“寻找校园好声音”网络选推阶段即将拉开帷幕，活动将邀请音乐领域具有号召力、影响力的校园音乐艺术家、著名词曲作者、知名创作人作为指导老师全程参与。网络推选、歌曲润色打磨，启用抖音挑战赛，上线专属挑战赛话题。抖音音乐上线活动H5专题页面，音乐梦想馆发布短视频，呼吁大家发起参与#寻找校园好声音活动，引导大家去活动页面进行点赞互动投票，音乐梦想官打分助力，进行打分、写乐评。参赛歌曲在抖音的短视频拍摄使用量、音乐梦想官建议产生TOP30校园歌曲。

“牢记时代使命 唱响青春旋律” 全国校园歌曲征集推广活动是一项长期持续，面向社会的工作，旨在通过征集遴选、委约创作、重点指导、展示推介等多种方式，推出一批形式多样、积极向上、主题鲜明、易于传唱且具有时代风采、青春气息、艺术魅力的优秀原创校园歌曲，让优秀的校园歌曲与出色的校园歌手火热起来, 让属于这个时代的声音传唱起来, 让优秀的校园文化和青春风尚激扬社会力量和时代潮流。

(责编：郝孟佳、孙竞)