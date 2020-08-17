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大学生就业难在哪？“结构性错配”是主因

2020年08月17日08:40  来源：经济日报
 
原标题：大学生就业难在哪？ “结构性错配”是主因

日前，由国务院发展研究中心、中国发展研究基金会、智联招聘相关专家组成的“大学生就业问题研究”课题组发布了《就业困难大学生群体研究报告》。

眼下，2020届毕业季已经过去，2021届秋招又将到来。《报告》显示，截至今年6月份，“仍有26.3%的2020届应届生在求职”。这意味着，大学生就业面临“双届叠加”局面。据悉，在考虑升学、出国以及后续公共岗位落实等因素后，今年全国约有590万应届大学毕业生需要在市场化机构就业。《报告》提出了应对今明两年应届毕业生就业“双届叠加”局面的举措。

“除因新冠肺炎疫情冲击导致的总量供需矛盾之外，用人单位岗位需求与大学生能力和期望之间的结构性错配，是当前大学生就业难的主要原因。”课题组负责人、国务院发展研究中心发展部副部长卓贤说。

据介绍，大学生就业结构性错配主要体现在区域机会和流动意向错配、学历要求与学历结构错配、能力要求与专业背景错配、企业性质与就业偏好错配、行业需求与求职热度错配、岗位缺口和职业选择错配等6个方面。

“从区域机会和流动意向看，当前东部地区为毕业生提供了51.3%的就业岗位需求，而6月份大学生往东部地区投递简历的比重达57.0%，高出前者5.7个百分点。中部地区提供了22.6%的大学生就业岗位需求，但只有18.0%的大学生把简历投递到中部地区。”智联招聘执行副总裁李强说。

从城市维度看，新一线城市和四五线城市分别提供了37.5%和11.1%的大学生岗位需求，但在6月份收到的大学生简历比重仅分别为35.9%和9.8%，成为吸收大学毕业生的“洼地”。

“对不同性质企业有很大的就业偏好差异，是大学生就业市场上最大的一类供需错配。”李强举例说，当前民营企业为大学毕业生提供了65.8%的岗位需求，但6月份只有27.8%的大学生简历投递到民营企业。相反，国企、外企和上市公司分别只提供了5.4%、5.2%和6.8%的大学生岗位需求，但投递到这3类企业的大学生简历比重竟分别达到13.8%、16.3%和11.3%。

针对上述“错配”现象，《报告》指出，大学生就业即将面临更为严峻的“双届叠加”局面，必须以超常规的政策“组合拳”，对冲周期性因素，缓解结构性因素，降低摩擦性因素。

首先，以大规模人力资本密集型公共岗位对冲周期性因素。目前，大学生已成为我国规模最大的首次就业群体。相较于扩大基础设施建设等针对农民工的传统反周期就业政策，应结合补齐经济社会发展短板的目标，为今明两年应届毕业生提供“大规模人力资本密集型公共岗位”。“比如在社区、医院、高校、科研机构等基层机构，设置流行病调查员、社群健康助理员、科研助理、老年健康评估师等公共岗位，并通过持续吸引更多社会资本进入智慧医疗、社区管理、康养产业等领域，从而形成可持续的就业机制。”卓贤说。

其次，以新经济导向的“大学生后教育体系”缓解结构性因素。新产业、新业态和新商业模式对稳定我国就业市场起到重要支撑作用，是解决大学生就业难的关键着力点。卓贤建议，高校可探索以新经济为导向的“大学生后教育体系”，联合各领域的头部企业，在专升本教育、第二学士学位教育以及未就业毕业生后续教育中，开展有针对性的职业技能培训和就业创业指导。

再次，以提高“云端招聘”的质量和渗透率，降低摩擦性因素。新一届大学生就业的秋招和春招即将到来，传统大型现场招聘会能否顺利举办仍面临疫情等不确定因素，高渗透率和高质量的“云端招聘”平台愈发成为影响大学生就业市场运行的关键因素。

李强表示，通过发挥云端平台的功能和优势，企业可更多开展“云端双选会”“云端宣讲会”“空中笔试”和“空中面试”等活动，借助视频、语音、文字乃至VR场景模拟等方式，对大学生求职者开展多维度评价，提高线上招聘的渗透率、匹配度和成功率。（记者 顾 阳）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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