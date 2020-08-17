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近四成大学生对个人时间管理不满意

2020年08月17日08:39  来源：中国青年报
 
原标题：近四成大学生对个人时间管理不满意

管理时间得先学会“戒手机”“戒盲目计划”“戒频繁聚会”——

近四成大学生对个人时间管理不满意

“5：00到7：30，起床练车；8：00到10：00，‘政思史’第2节；9：00、10：00喝水；10：10到12：00，毛概；19：30，团日分享准备；21：00，运动、录视频；22：00，洗澡、睡觉；Flag：十点上床。”一张手掌大小的纸，被吴亚坤的一天填满。除了时间计划外，纸的四周还用不同颜色标注着：不要睡觉！睡前不玩手机！睡足7小时！

但每天写下时间表，不意味着计划被放进了保险柜。“有时一天给自己安排8件事，却只能完成4件。”吴亚坤信心满满地写下计划，执行时却因为难度太大、拖沓等原因，使得“计划烂尾”。

近日，中青校媒面向全国各地2004名大学生发起关于时间管理的问卷调查，调查结果显示，73.3%的被调查者认为进行时间管理非常重要，24.9%认为比较重要，仅1.8%认为不太重要或不重要。但在实际生活中，经常进行时间管理的仅有32.19%，62.57%偶尔管理，还有5.24%基本不管理。

超七成大学生希望成为“时间管理大师”

“交选题的时候我是最后一个，开题报告的时候我是最后一个，最后的论文终稿也是在‘死线’前一秒交上的。”王格格在经历了一次一次的拖延后，终于完成了她的毕业论文。

这不是王格格第一次拖延。从小到大，她每次作业都拖延到最后一天交，赶火车总是赶着检票关闸时间到，看电影也是最后一刻到。由于没有合理地分配时间，王格格时常陷入焦虑中。

中青校媒调查显示，在被调查者中，17.86%对自己的时间管理满意，43.42%比较满意，但仍有38.72%对自己的时间管理不满意。

以前，单在管理自己的作息时间上，福建一所高校的黄董卿就感到很“挫败”。她给自己布置了每天11点睡觉的时间表。这对一个长期凌晨两点之后睡觉的“重度熬夜患者”来说，是“非常困难的任务。”她在一款睡眠时间管理软件上打卡，坚持了6天之后，她终于在第6天放弃了。

孟小晴就读于内蒙古一所高校，读大一时，每周五是她最不喜欢的一天。一次晚上11点，宿舍里的灯按时熄灭，她赶紧打开充满电的台灯，摆好刚刚打开的日语书，眼前的40个生词在她眼前打转。

她本该在周一到周四晚上各背10个词，周五晚上还能留出复习时间。但拖延症一直“发作”到周五，“再不背就过不了周六的小测试了”。孟小晴只好焦头烂额收拾“烂摊子”。

和40个日语词和一些知识点奋战到凌晨4点，没睡几个小时的孟小晴就忙着迎接小测试去了。“虽然仓促中背下来了，但第二天整个人都很不好，一到课间就去用凉水洗脸，不然下一节课就睡着了。”

这不是孟小晴大一时经历的唯一一次“拖延后遗症”，不管是交作业，还是校园学生工作，她都不拖到最后不罢休。她比谁都知道后果：“仓促中完成的都是‘豆腐渣工程’，连自己都不满意，但我已经没时间了，只能这样交上去。”

吴亚坤给自己制定了详细计划，但执行起来却比想象中困难得多。吴亚坤将自己定义为“自我谬误”型人格。“认不清自己，以为能做完很多事情，做计划表的时候总是安排的满满当当，等到执行的时候才发现根本做不完。”除此之外，“完美主义”的她在执行计划的时候，总会因为一些细节问题而一改再改。“等改完，时间就过去很久了。”

“从心理学的角度分析，所谓拖延症和惰性，其实是结果性的表现，真正要做的是找到自己‘拖延’和‘懒惰’背后的原因。”烟台非木心理工作室首席心理咨询师赵秀萍介绍，拖延症其实是完美主义者的标配，“他们事事追求完美，在很多不重要的小事上浪费精力，导致一些重要的事反而提不上日程。”此外，有挑战性的任务也会让人因压力而感到焦虑，不知何从下手，也是造成拖延的重要原因。

赵秀萍分析，从心理学的角度看，懒惰的主要原因，在于没有目标或者目标不够清晰明确。赵秀萍认为，比起感叹自己太懒、太拖延，完美主义和目的不明这两个因素，才是人们在做规划时真正应该面对和解决的问题。

合理规划时间是成功的一半

“时间管理的本质是自我管理，即在有限的时间里，通过整合优化，实现学习、工作效率的最大化。时间管理的重要性不言而喻，同样的起点，同样是大学四年，但等站在毕业的时点上，再看同学之间各方面的发展，差距就很明显了。”赵秀萍说。

中青校媒调查显示，受访大学生希望通过时间管理，高效地完成某项短期任务或工作(60.53%)、有限的时间里完成更多的事情(59.18%)、从容地处理好日常生活和工作(65.97%)、或者过一种高效率的人生(46.21%)。

然而，懂得时间管理的重要性，并不意味着能够做得很好。在时间管理上，受访大学生遇到的最大的问题，是制定了时间安排，却因惰性放弃(66.37%)，此外时间安排制定不合理(43.81%)、多次无法完成计划后就不愿意再制定计划(32.49%)、不知道如何制定计划(26.25%)，也是阻碍时间管理的原因。

福建一所高校的曾璐姚的时间安排表上，红色的对号和黑色笔迹的时间安排，像有规律地排列在乐谱上的音符，清晰勾勒出她每一天的节奏。

但在她一开始做时间规划时，却常常遭遇“滑铁卢”。刚开始准备复习考研，她给自己定了严格的计划，包括一个月要“刷”几套英语试卷、看几章教学视频。但一旦执行起来，她发现最初的计划太夸张，根本完不成。

大二考试前夜，原本一心准备复习的凯康被实习指导老师告知，方案要重写。凯康不想把考试当成推脱的理由，“这样以后可能就没机会了”。于是他改完方案又开始复习，凌晨3点才熄灭台灯。不出意料，第二天考场上，他整个人昏昏沉沉。事情虽然有些突然，但经不住突发事件的考验，还是让他觉得是自己的时间没安排好。

“如果把每个时间段都安排得死死的，对意志力的消耗会很大，让人陷入深度焦虑和自责。”赵秀萍告诉记者，人很难完全掌控自己一天内的全部时间段，特别是不可抗拒的临时任务，如果没有安排出机动的时间，整个时间表就乱了，人们反而不愿意执行剩下的计划。

凯康曾尝试借助外力实现时间管理。“疫情期间在家学习，下载了时下热门的时间管理App。”可是时间一久，他就发现这种方式“有了自欺欺人的味道。”“比如今天我计划学习11个小时，设定时间后我的重心不是学习内容，反而变成了如何把学习的时间变长。即使有时候我在走神或者做别的事， App还是计算成我的学习时间。”

赵秀萍介绍，做时间规划本身就是一门学问。“如果计划制定过于草率，没有衡量过自己能否完成就确定的计划，是很难去落实和完成的；而制定过于详细的时间作息表，会对大脑产生欺骗，让大脑产生满足感，以为计划等同于执行，反而极大地削弱了执行计划的动力。”

她还建议大学生，做计划要分清轻重缓急，如果只是顺序罗列、顺序执行，也很难有效率，反而容易丢了西瓜捡芝麻。

凯康对此深有体会。处理不紧急事件的时候，他总是容易走神，往往一件事情还没做完，心里就开始盘算另一件事，导致两件事都做不好。为了避免这样的情况出现，他慢慢学会了把事情按照紧急程度划分，依次执行。

在赵秀萍看来，减少“被他人绑架”的没有必要的应酬和学会放下手机，对管理时间必不可少。“刷手机是最大的时间杀手。”曾璐姚平时喜欢用平板电脑看学习视频，但平板电脑上登陆着的微信、QQ，时不时就会“蹦”出新消息，让她也忍不住停下手头的事，点进屏幕上方弹出的信息条。“等我把自己从各种消息中‘拔’出来，恍然发现时间已经过去很久了。”现在当她要用整块时间学习时候，就把手机压在枕头底下，绝不多看一眼。

学习时间管理要在曲折中渐进

对曾璐姚来说，学会时间管理，是一个循序渐进的过程。经历了一段时间的无效规划，曾璐姚会开始计算，按照已经度过的几天，算出做两篇阅读题需要多长时间，再算按照正常的效率，几天才能“刷”完一套试卷。“这时候再调整计划。能够按照现在的步调，每天正常完成能做完的任务，已经是在进步了。新制定的学习进度，也是更加合理的。”

曾经控制不住自己睡眠时间的黄董卿，也在摸索的过程中逐渐学着规划时间。疫情期间，她有大量的时间可以支配，于是开始在微信公众号、B站等平台借鉴他人经验。她学了“SET法则”“GTD时间管理法则”，再结合印象笔记、滴答清单app等效率软件，把自己的时间划分成不同的分类，“这让我觉得每天过得比较有条理。”

赵秀萍建议大学生，做时间规划时，要制定清晰的目标，再给每个目标制定详细的计划。“要坚持四象限法则，‘重要且紧急’的事第一，‘重要但不紧急’的事要提前规划，‘不重要但紧急’的琐事可以有选择地去做、‘不重要且不紧急’的日常事务可以放到最后去做。”

2019年年底，孟小晴的最后一门课即将结课，日语马上要考级，绘画班的老师也布置了大作业。“再想一口吃个胖子是不可能的了。”她下定决心，强制自己按规定时间学习，把每件事的截止日期写在便利贴上，贴到抬头就能看到的书柜。

真正改变孟小晴的，是她再也不能容忍自己做不好自己喜欢的事情了。“日语和画画都是我自己想学的。语言不每天积累，很难学好，画画更是要反复练习，临时抱佛脚画的作业骗不了人。”

她花6个小时突击画的4幅建筑透视作业，因为没好好练习，画面里的空间和老师看到作业时的眉头一样扭曲。但她开始管理时间后，不仅得到了老师的赞许，同学们也羡慕她“短时间内进步这么快”。孟小晴知道这不是能力的突飞猛进，只是花足够的时间去练习。但她心里还是美美的，尝到了好好管理时间的甜头。

在赵秀萍看来，制定计划遵照自己的生物钟，将有挑战性的任务尽量安排在自己精力旺盛、思路清晰的时间段，可以事半功倍。此外，也要给自己安排出锻炼和休息时间。“还要学会用碎片时间处理杂事，比如坐地铁背背单词、思考解决思路，待办事项自然就少了。”

面临考研的曾璐姚用亲身经历证明，“管理时间不能是一成不变的紧绷”。7月末到8月初，曾璐姚日常用的日程本里，不仅没有熟悉的红色对号，还出现了大片大片的空白。那段时间，她坐在书桌前，脑子里想的却全是“我要给自己放假”，学不进去，效率极低，时间表上红色叉号占据了半壁江山。

时间表上空白的部分，是她后来给自己放的假。她不给自己制定任何计划，利用这几天尽兴地玩。放松几天后，再回到书桌前，她的学习效率出奇得高，“我又充满电了”。

虽然曾璐姚还在不停地调整自己的时间管理方案，但她已经是同学们开玩笑时所说的“时间管理大师”。有同学问她，为什么她可以把课业搞得很好，在社团做很多工作，有一段时间还经常参加校外的活动，和朋友的社交也没有因此受到影响。“因为我有选择地参加活动，这些活动既类似于专业课、也是交朋友的机会。到期末的时候，我就把心收一收，不会参加什么活动，而是专注在复习上。根据不同时间阶段制定不同的时间安排，这样平时和期末都能收放自如。”

在她看来，在人生的每个阶段，都要寻找适合这个阶段的时间管理方法，根据不同情境进行调整，“不能照搬别人的时间表，甚至不能照搬自己上个月的。希望不是时间在支配我，我想成为我的时间的主人。”(应被采访对象要求，文中凯康、孟小晴为化名)

（毕若旭 程思 刘开阳）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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