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疫情下的留学教育将走向何方

2020年08月17日08:38  来源：中国青年报
 
原标题：疫情下的留学教育将走向何方

突如其来的新冠肺炎疫情给教育行业尤其是留学教育带来巨大冲击，人们再次审视和思考留学教育问题。当前我国在海外有不少留学生，还有许多学子准备踏上留学之路，未来留学将会发生怎样的变化？在前不久举行的全球名校长论坛上，多位专家学者和一线留学教育工作者对此进行讨论。

上海纽约大学创校校长俞立中认为，受疫情和中美关系影响，出国留学出现了一系列问题，但出国留学大趋势不会有太大变化。

他的这一判断基于三方面的认识：第一，学生有需求；第二，学校有需求；第三，欧美一些世界一流大学有自己的办学理念和办学自主权。

“国外的一些大学，也有招收中国学生的需求。海外大学中，中国学生的比例非常高。对一些大学来说，招收中国学生为学校运行经费和优质生源提供了保障，对整个教育体系起着支撑作用。”俞立中说。

在他看来，欧美一些国家，特别是世界一流大学，他们有自己的办学理念和办学自主权。在今天这个时代，大学所提倡的走国际化道路的理念，就是让不同文化背景的学生在一起学习，相互交流。所以在任何政治压力下，这些大学的领导人也会表达自己的观点，来维护学校的办学自主权和大学的理想。

全球化智库创始人兼理事长、国务院参事王辉耀也持类似的观点，他说，欧美发达国家长期把国际学校作为国家外交的政策，同时也是为了发展经济和吸引人才，培养全球人才来为他们国家发展所服务。国际化已经成为教育发展的一种全球性趋势，我国应借鉴其他国家发展经验，加强全球化教育研究，开办具有中国特色的国际学校，进一步推进教育国际化发展。

至于那些准备留学的学生，迈阿密大学(牛津)教育学教授黄全愈提醒，申请留学，千万不能掉进“考”的坑里。去留学，一定要实现“考生”到“学生”的转变。

他说，在科技日新月异的时代，留学不仅是学科学知识，还需要培养科学三要素：科学的目的——去发现各种规律，科学的精神——质疑、独立、唯一，科学的方法——逻辑化、定量化、实证化。毕业也仅仅是人生的“加油站”，把战略眼光投到毕业后的职场竞争、社会实践、自我实现，才是真正的终点思维。

剑桥美国高中联盟创始人克里斯汀·林也认为，当下社会环境多变，尽管有很多因素我们无法掌控，但我们能掌控自己。在特殊的环境之下，留学生需要不断提升自己的软实力，比如，情商、社交技能、压力管理、目标管理、文化意识等，了解自我意识，保持对世界的好奇。

俞立中在论坛演讲的最后，专门强调一个观点：国际化教育不等同于欧美教育，这两者之间不能画等号。在他看来，欧美是现代教育制度的发源地。实际上，欧美学校也在当前全球知识信息化时代进行探索和变革，很值得学习。比如斯坦福大学，他们已经提出学生终身学习理念，学生可以在任何时段回到母校学习，也可以随时停止在校学习去探索创业等。

他说，国际化教育包括了很多理念、内容和方法，汇集了各国教育的精华，让孩子打开视野，看到一个更大的世界，去认同多元文化，更多关注全球问题，重视复杂问题的解决，重视实践，重视批判性思维和能力的培养，重视人文精神的培养，重视信息技术的应用，重视创新思维意识和创新力的培养。“我想这些很好地概括了国际化教育，也真正体现了出国留学的价值。”俞立中说。（邱晨辉）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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