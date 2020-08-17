原标题：大学生返乡创业 从“反面教材”到“正面典型”

11年前，杜赢是福建省福鼎市赤溪村第一个走出山村的大学生。令乡亲们费解的是，他大学毕业后没有留在城市工作，而是选择回乡从事白茶生产工作。

对杜赢来说，回乡创业并非一时冲动，而是深思熟虑的结果。他说，2013年以前，福鼎当地以产绿茶为主。白茶与绿茶的制作工艺不同，虽然赤溪村家家户户都有几亩茶园，但村里没有白茶加工厂，茶叶没法就地消化，村民得肩挑手提到外地出售。加工成白茶，不仅售价高，而且经得起长期存放，即使当年卖不掉也不用担心变质。

当时，亲朋好友都劝杜赢找个安稳的工作。但他下决心赌一把，“穷怕了，反正一无所有”。小时候，父母外出打工供他和妹妹念书，“条件非常艰苦”。杜赢心想，如果按父母的建议去当教师、领一份工资，在短时间内根本没法改变家里贫穷的状况；如果创业成功，或许五六年就能大变样。

父母东拼西凑了10万元，再加上村干部跟银行担保贷款的10万元，杜赢靠着这些本钱开了家小茶厂，向附近一位小有名气的师傅学习制作白茶的工艺。

尽管杜赢开厂后提高了当地茶叶的收购价格，但他还是被村民视为“反面教材”。创业之初的窘迫被大家看在眼里，老人们私下议论：“读了大学还回来干农活，那何必上大学呢？”

杜赢说，为了推销白茶，“除了新疆、西藏，其他省份都去过，但大多数时候都吃了闭门羹”。他不死心，依然挨家挨户递名片。

转折发生在创业两年后的2015年，此后，茶厂的营业额以每年100万元的速度递增。去年，茶厂纯利润达四五十万。在杜赢看来，这是他长期在外跑客户、频繁参加专业茶博会对接客商的结果。白茶产业步入正轨后，家里便还清了债务。

杜赢的白茶事业也给村民带来了甜头。2013年，当地一亩茶园收入4000元左右，现在多了一倍以上。如今村民们改口称赞杜赢，“以后读大学，就要读成他这样的”。

这个90后青年逆袭的故事不仅改变了村里老人的观念，也吸引了一些年轻人返乡创业。杜赢认为，自己之所以成功，是赶上了国家支持大学生返乡创业的好政策，也恰好在白茶的快速发展期介入了这一行业。

当然，这还与“中国扶贫第一村”赤溪村的发展分不开。2015年，高等级公路开通后，赤溪村到高速公路口只需20分钟，赤溪村的生态旅游业红火起来，将近三分之一的白茶销量是由游客撑起来的。

杜赢告诉记者，他下半年准备扩建厂房，一方面代客户仓储，节省对方的储存成本，同时可以容纳更多的客人到现场体验制茶。“赤溪白茶要走出去，品牌得更响亮，让客商对我们更有信心”。

见习记者 张艺 赵丽梅 记者 陈强

(责编：郝孟佳、孙竞)