为梦想尽力（行与思）

日前，湖南耒阳文科高分考生钟芳蓉报考北京大学考古文博学院的消息引发各方讨论。有人赞许，认为其坚守梦想，勇敢追梦。有人则表示不解，家庭困难，为何不选择一个“热门”专业，工作后能有丰厚的收入，反哺家庭。

两种判断，都有人支持，也让人对如何理性看待高考分数、专业选择、人生价值产生思考。

高考的分数不应被“待价而沽”。一段时间来，高考分数高的考生去“热门”专业、分数低的学生去“冷门”专业，似乎已约定俗成。部分高分考生，因“分有所值”选择了“热门”专业、放弃了真正心仪专业的例子也多有发生。但高考对考生来说究竟意味着什么？高考应是一种评价、一种选择，更是一种成长。通过高考，进入心仪的院校，选择热爱的专业，坚定未来的志向，这才是高考的应有之义。

不知从何时起，院校专业被人为地区分为“热门”和“冷门”，而划分冷热的依据是分数的高低和报名人数的多寡。其实，专业的设置本无高下，只有适合与否，即是否适合国家发展建设的需要，是否适合行业更新的步伐，是否适合学生的全面成长与个性选择。当考生选择了适合的专业，就意味着选择了快乐充实的学习生活，选择了为自己未来职业成长注入力量、夯实基础的可能。

人生本就多样，成才路本就有千万条，不同青年的多样选择、多彩路径，能够汇聚为一股洪流，推动国家和社会的发展进步。

钟芳蓉选择考古专业后，北京大学、各地博物馆的考古工作者，还有敦煌研究院名誉院长樊锦诗都给她来信，表达鼓励、祝福。一些话读来让人动容：“愿你在北大考古，找到毕生所爱”“文化传承，是一种价值”。这些话语，给很多人带来启发，不仅是对钟芳蓉，也是对更多的青年人。

将毕生奉献给敦煌文化的樊锦诗有一句话流传甚广：“我为敦煌尽力了”。相信，钟芳蓉“为梦想尽力”会有更多的可能，更多的底气。

选择，是机会的取舍，更是成长的定位。坚定志向，勇敢选择，也要为梦想尽力！

《 人民日报 》（ 2020年08月16日 05 版）

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