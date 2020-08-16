讲好思政课的“三个联动”（凭栏处）

今年毕业季，许多高校对毕业典礼上校长给毕业生的“最后一堂课”进行了精心设计。分析中国抗疫彰显的中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势、讲述防疫抗疫一线的感人故事、鼓励广大青年投身祖国最需要的地方砥砺奋斗。

这特殊的一课，不仅说明思想政治理论课的教学优势可以转化为鼓励青年成长的强大力量，也进一步说明我们要以更加开阔的视野、更大的格局、更有效的方式方法来开好这一课，着重做到几个“联动”。

首先，在讲授队伍上要注重校内外联动。办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。用高尚的人格感染学生，用真理的力量感召学生，以深厚的理论功底赢得学生。这就要求我们开动脑筋，全方位地加强思想政治理论课教师队伍建设。既要注重马克思主义学院思想政治理论课教师的培养，引导教师加强思想政治理论课内容和讲授方法的改革创新，也要注重发挥各学科的学科优势和特点，特别是要发挥好与之相关的哲学社会科学专家的作用，力求做到课程思政全覆盖。

同时，在讲授内容上要坚持理论与实践联动。思想政治理论要讲好，必须在理论的讲深讲透上下功夫。马克思曾指出：“理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。所谓彻底，就是抓住事物的根本。”思想政治理论课首先要深刻阐明马克思主义世界观和方法论，阐明为什么马克思主义能深刻改变世界和中国。在这个问题上，要求我们的教师对马克思主义理论有深刻的理解，对中国特色社会主义理论体系有全面的把握，对其它学科的知识有特别的洞察力，善于将历史和逻辑有机结合起来，特别是学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。如此，才能用真理的力量赢得青年学生，才能让思想政治理论课有魅力。

此外，在讲授方式上要推进线上线下联动。讲好思想政治理论课必须做到与时俱进，不断推进方式方法的改革创新。一方面，要通过大数据、人工智能、慕课等，扩大学生的视野，用更丰富、更精准的数据帮助学生了解世界和中国的发展大势。特别是要通过信息化教学分类施教、因材施教，进一步激发学生的主体创造性，让学生们根据自己的需求去主动思考、主动学习。另一方面，思想政治理论课必须将信息数据和网络教学的成果与现实教学有机结合起来，即老师们要善于释疑解惑，帮助同学们学会如何分析、使用数据，组织学生进行团队式研究性学习，以生动鲜活的案例补充线上教学。

多方联动、协同前行，唯有如此，才能不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，才能不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。

（作者为对外经济贸易大学校长、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月16日 05 版）

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