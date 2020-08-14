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托幼机构秋冬季疫情防控方案发布 家长接送幼儿不入园

2020年08月14日16:38  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月14日电（孙竞）国家卫生健康委、教育部日前印发《托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》。方案要求，师生严格按照托幼机构通知和安排有序返园，返园前确保身体状况良好。境外师生未接到托幼机构通知一律不返园，新生不报到，入境后严格遵守当地规定。

方案要求，开园前应当对园内环境和空调系统进行彻底清洁消毒，对户外大型玩具、门把手等物体表面进行预防性消毒，对活动室、睡眠室、盥洗室、洗手间等各类生活、工作场所开窗通风。托幼机构所有教职员工做好开园前至少14天的自我健康监测和行踪报告，并如实上报园方。

每日入园时，教职员工和幼儿须测体温，无发热、干咳等症状方可入园。根据托幼机构班级和人员情况，安排各班级错峰、错时入园和离园，并要求家长严格执行，防止人员聚集。园门口可设置1米线隔离带。家长接送幼儿不入园。

方案提到，以班级为单位实施最小单元群体的室内活动管理，避免各最小单元群体之间在活动、游戏、吃饭、午睡等环节的交叉碰面，同时教师要相对固定，减少在不同单元群体之间流动重叠。尽量不举办各类聚集性活动。

“幼儿应当在充分保障健康安全的前提下离家到托幼机构，因幼儿特殊生理特征，在园期间不建议戴口罩。”方案中指出。

而在园期间，托幼机构教师、值守人员、清洁人员及食堂工作人员等应当佩戴口罩，做好手卫生。食堂工作人员还应当穿工作服并保持清洁。

方案同时要求，依据幼儿生长发育特点，每日提供充足的新鲜果蔬和奶制品，适量的肉、禽、蛋、鱼类等动物性食物，保证食物种类多样。严格进货渠道，严把食品质量关，严格执行食品进货查验记录制度。

(责编：孙竞、白宇)
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