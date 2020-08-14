秋季开学后低风险地区中小学生校内无需佩戴口罩

人民网北京8月14日电（孙竞）国家卫生健康委、教育部日前印发《中小学校秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》。方案要求，各地根据当地疫情防控风险级别和疫情应急响应级别作出中小学开学决定。

根据方案，低风险地区学校开学前应当对来自中高风险地区教职员工和学生加强健康管理。境外师生未接到学校通知一律不返校。返校前确保身体状况良好，返校途中做好个人防护和健康监测。返校时按照有关要求向学校出示核酸检测证明材料。

开学后，实行校园相对封闭式管理，全面梳理所有进校通道，校外无关人员一律不准进校，师生进校门一律核验身份和检测体温。加强对教职员工和学生的晨午检，对住宿及参加晚自习的学生增加晚检。在保证疫情防控要求的前提下，可以组织一定规模的集体活动。

在科学佩戴口罩方面，方案提出，学生应当随身备用符合一次性使用医用口罩标准或相当防护级别的口罩，低风险地区校园内学生无需佩戴口罩。

学校要加强对食材采购、存储、加工和销售等环节卫生安全管理，严格执行食品进货查验记录制度。食堂工作人员工作期间应当全程佩戴口罩。

“寄宿制学校在疫情常态化防控期间应当定期合理安排学生出入校，正常教学期间原则上不得出校。如必须出校，须严格履行请销假程序，并告知家长，规划出行路线和出行方式。”方案指出。

方案还提到，学生在上、下学途中尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动。最好采取步行、自行车、私家车方式上下学，乘坐公共交通或校车时应当注意个人防护，不与他人交谈，与他人保持合理间距，途中尽量避免用手触摸公共交通工具上的物品。上学到校或放学到家应当及时洗手。

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