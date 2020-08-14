两部门部署高校秋冬季疫情防控 师生凭健康码入校

人民网北京8月14日电（孙竞）国家卫生健康委、教育部日前印发《高等学校秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》。方案要求，高校在师生和学校公共卫生安全得到切实保障后，周密安排学生返校报到，有序推进秋季开学工作。

根据方案，高校学生在开学前进行连续14天每日体温测量，记录健康状况和活动轨迹，并如实上报学校。学校正式确定和通知开学时间前，学生不得提前返校。

“来自中高风险地区的学生和教职员工返校时须向学校出示一周内的核酸检测报告。境外师生未接到学校通知一律不返校，返校时按照有关要求向学校出示核酸检测证明材料。”方案明确。

方案要求，学校继续执行进出校登记制度，把好校门关，教职员工和学生入校时严格进行体温检测，查看健康码，保证入校人员身体状况健康。要加强对外卖配送和快递人员核查、登记与管理，合理设置快递收发点。尽量开放教室、自习室、图书馆、体育场等公共空间。加强各类聚集性活动管理，大型室内聚集性活动非必要不组织。

学生返校后，要严格遵守学校进出管理规定，尽量减少出校，做到学习、生活空间相对固定，避免到人群聚集尤其是空气流动性差的场所，在公共场所保持社交距离。在校园内的学生和授课老师，可不戴口罩。

方案还提到，在食品卫生管理方面，学校要加强食材采购、存储、加工和销售等环节卫生安全管理，严格执行食品进货查验记录制度。

(责编：孙竞、白宇)