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北京市教委公布秋季开学时间具体安排 

2020年08月14日21:39  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月14日电（记者 熊旭 实习生 黄悦）在北京市教委举行的2020年北京市各级各类学校秋季开学工作新闻发布会上，北京市教委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，自8月15日起，具备校园疫情防控条件的北京高校，结合小学期安排，可组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到。

中风险地区师生员工返高校要有七日内核酸检测证明

自8月15日起，具备校园疫情防控条件的高校可组织学生错时错峰返校和新生报到。李奕表示，学生返校需要综合采用快速测温预警的技防手段和“楼自为战”“单元管理”的管理办法，实现异常情况第一时间筛查、师生员工校园生活轨迹全程可追溯。学生进入校园的任何楼宇都应该检测体温、实现扫码记录，同时相对固定的划分学习、生活、工作的区域范围，这也是做到精准筛查和追溯的基础。他说，“由于北京高校类型层次多样，京外生源比例较大，各校招生工作节奏差异大的原因。拉长学生返校报到的战线和时间，既能够确保开学工作稳妥有序进行，又能够分散进京人流，避免形成进京返校短时间内的大人流。”

北京市委教育工委宣教处处长寇红江说，中风险地区师生员工返校要有七日内核酸检测证明，费用由学校支付。高校要坚持校园相对封闭管理，倡导“非必要不出校”，但对于确实需要的，可以申请出校，对于确实有需要外出的学生，学校要通过信息化等手段，简化学生出校申请审批程序，指导学生做好个人防护。对于高校家属区，学校要加强与学生学习生活区的物理隔离，做到“能隔尽隔”。

中小学各年级课程实现线上和线下的无缝衔接

北京市中小学校（含中等职业院校）按照先中学、后小学，先起始年级、毕业年级，后其他年级的顺序梯次开学。全市幼儿园按照先大班、中班，后小班的顺序分两批开园。开园后，小班可适当设置过渡期。幼儿园实行全封闭式管理，严格执行入园身份识别和非幼儿园师生员工入园登记管理，无关人员不得入园。

发布会上，北京市教委基教一处处长魏旭斌说：高风险地区师生员工，暂不返校报到，低风险地区师生员工，持健康通行码“绿码”返校报到。中风险地区师生员工，须集中或居家医学观察14天后，持健康通行码“绿码”及7日内核酸检测阴性证明返校报到。近期从境外返回的师生员工，严格落实境外返京人员管控措施，解除集中医学观察后，持7日内核酸检测阴性证明和健康通行码“绿码”返校报到。

魏旭斌介绍，市教委还将加强空中课堂的建设，制定了教育教学的应急预案，目前方案正在报送过程中。“9月开学后，各年级课程可以实现线上和线下的无缝衔接，确保暂时不能来校的学生与在校学生的进度一样。”

对于学科类校外培训机构，他表示，即日起可向审批机关书面申请，经批准后，恢复线下课程和集体活动。

(责编：熊旭、白宇)
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