江苏一小学毕业照辅警“C位出道”背后：用爱心在付出

毕业照上，侍东亮坐在“C位”。 王守波 摄

最近，江苏连云港灌云实验小学一组毕业照在网上刷屏。12个班的毕业照上，侍东亮身穿警服“C位出道”，十分抢眼。灌云县公安局伊山派出所所长郑玮13日对此评价称，他能这么火，不是偶然的，是真的用爱心在付出。

侍东亮1999年参加公安辅警工作，现为灌云县公安局伊山派出所交警中队辅警。在交通辅警这个岗位，侍东亮已经工作了21年，他长年累月在护学岗“奔跑”护学，赢得了社会各界的广泛赞誉。

侍东亮小跑着张开双臂，“护小鸡式”护送孩子过斑马线。 王守波 摄

“夏天一身汗，冬天一身冰，晴天一身土，雨天一身泥，这是他工作的真实写照。”郑玮介绍，侍东亮在校门口负责疏导车辆，护送学生过马路，无论寒冬酷暑，无论刮风下雨，日日如是。

灌云实验小学临近景区，门前人流车流量大。为此，灌云县公安局在此设立了“护学岗”。

每天上下学时段，侍东亮都提前到岗，指挥过路车辆减速避让。他经常张开双臂，护着学生穿过斑马线，每当看到学生需要帮助时，他也会主动伸出援手。

侍东亮在“护学岗”的日常工作。 王守波 摄侍

6年来，他奔跑护学的方式，成为学校门口一道温馨的人文风景线，也赢得了学生的爱。一个小朋友曾给他留言：“您辛ku(苦)了，每天都送我们走ban(斑)马xian(线)上学。”

今年毕业季，2014级的学生们专门邀请侍东亮来一起拍摄毕业照留念，对他6年来的守护表示感谢。灌云实验小学校长傅明流说，对于孩子们而言，侍东亮一起合影的毕业照，饱含他们对护学的美好回忆。

侍东亮赢得了孩子们的爱。 王守波 摄

负责学校交通护学岗工作6年来，侍东亮共收到群众自发赠送的锦旗7面，感谢信3封，其中2封感谢信分别有72位家长和109名家长联合署名。去年3月，侍东亮荣登“中国好人榜”。

学生家长们在信中称道，“不论春夏秋冬，严寒酷暑，他在十几米的马路上不辞辛苦地来回奔波着……有他在，我们家长放一百个心。”

孩子们心中的侍东亮。 何丽婷 摄

“做好一件事很容易，能够坚持一件事情并做到极致，才是最可贵的。”郑玮对此称赞说。(何丽婷 徐珊珊)

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