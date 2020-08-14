美国宣布要求孔子学院美国中心登记为“外国使团”

在匿名知情人士提前对媒体放风之后，当地时间8月13日，美国国务卿蓬佩奥宣布，要求孔子学院美国中心登记为“外国使团”。路透社称，这是华盛顿与北京之间关系恶化的最新迹象。

据路透社报道，蓬佩奥在一份声明中声称，设在华盛顿的孔子学院美国中心是“一个推动北京在美国校园以及中小学教室进行全球宣传以及恶意影响活动的实体”。

美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟(David Stilwell)当天在一场新闻发布会上辩解，这项政策并不直接针对在美国的各个孔子学院，而是协调这些机构的孔子学院美国中心。

据此前彭博社报道，不具名消息人士早前放风称，美国国务院最早将于13日当天宣布，要求设立在美国各高校的孔子学院必须登记为“外国使团”。该人士表示，这一决定意味着，孔子学院被认定为“由外国政府实际拥有或有效控制”的机构，将受到与中国大使馆和领事馆类似的行政管理要求。

这已不是美方第一次将中国有关机构列为“外国使团”，今年2月和6月，美国国务院分别将9家中国媒体分两批列为“外国使团”。根据美国《外国使团法》，一旦被登记为“外国使团”，就必须向美国国务院上报所有工作人员名单及旗下物业。

对于美国对孔子学院的无端抹黑，中国外交部曾多次表示，所有美国孔子学院都是由美国大学自愿申请，中美高校本着“相互尊重、友好协商、平等互利”的原则合作成立的。所有这些孔子学院的日常运营和管理合法合规、公开透明，为促进中美人文交流作出重要贡献，受到了各方广泛好评。美方个别人和个别机构毫无根据地将孔子学院这一正常的中美教育交流项目政治化，表现出典型的冷战思维。（记者 李东尧）

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