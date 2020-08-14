72岁的汉语班学生“高老”

“高老”（中）和汉语班的同学在一起。

我的葡萄牙学生高思龙今年72岁，已经坚持学习汉语10多年。关于他为什么要学汉语这个问题，刚接手他们班时我跟这位老人聊过。他曾于上世纪90年代在北京工作过4年，做ATM柜员机的技术支持工作。那段时间，他的足迹遍布中国的名山大川。回到葡萄牙以后，高思龙一直坚持学习汉语，直到现在。

一次中文课堂上，课文中出现了“小李”“老张”等称谓，我就给大家讲了二者的不同含义。高思龙是班里年龄最大的学生，同学们对他尊敬有加，于是，便有同学将所学内容用到了他身上，尊称其为“高老”。

“高老”每次来上课，都会自带一瓶水，瓶子上有“乌龙茶”的中文标签。他舍不得扔掉这个旧瓶子，原因是在中国时一直喝这个牌子的饮料，其中承载的是他对中国的美好回忆和对中国文化的热爱。

一天上课，按照我的教学惯例，先以口语对话热身。

我问：“高思龙，您今天过得怎么样？都做什么了？”

他说：“今天过得不错，外出理了发又去了超市，之后又去看了妈妈的弟弟和他妻子，送东西给他们。”

“妈妈的弟弟就是你的舅舅，他的妻子你可以称为舅妈。”

“对，是应该叫舅舅。我学过，但用的时候就想不起来了，呵呵！舅舅和舅妈都90多年了。”

“应该说90多岁，说年龄大小时不能用年。”

“老师不好意思，我总记不住，又错了。”

……

“您今天都做了什么？能再说一遍吗？”

“因为疫情防控形势好转，今天解封了，我就先出去理了个发。然后又去超市买了些蔬菜水果和牛肉牛奶等，给我舅舅舅妈送去了。因为他们唯一的儿子——我的表弟已经过世了，所以我经常去照顾他们二老。”

“说得非常好！大家鼓鼓掌吧！”我忍不住为高思龙流畅的汉语表达喝彩。

像“高老”这样高龄、因为热爱中国文化而执著学习汉语的学员，在里斯本大学孔子学院还有十几位。中葡的历史渊源以及个人原因，让他们对中国文化情有独钟，学习汉语已经成为其生活中的一部分，不仅努力学说汉语，而且也从内心认同中国的“仁、义、礼、智、信”等观念，并且一直身体力行。

高思龙虽已70多岁，但仍在尽己之力照顾家族里的长辈。从他身上，我市场能看到中华文化的影响。

（作者系葡萄牙里斯本大学孔子学院中文教师）

(责编：何淼、李枫)