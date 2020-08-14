卡琳娜：“我要到心心念念的中国读书”

2018年9月，语嫣获得了到中国人民大学交换学习一年的机会。

图为卡琳娜在校园内留影。

就读于俄罗斯圣彼得堡国立经济大学的卡琳娜有个好听的中文名字——“语嫣”。说到这个中文名，她告诉笔者，这是她在看中国电视剧《天龙八部》时，因为喜欢剧中人物王语嫣的外表和气质，便给自己起了同样的名字。她的中国朋友都说她“人如其名”。

今年是语嫣学习中文的第四年，从零基础到可以熟练地沟通交流，背后是她对中文的热爱和不断付出的努力。

一家都是“中国迷”

在语嫣的童年印象里，对中国的印象均来自父亲和母亲。她的父亲来自越南，母亲来自俄罗斯，但都是“中国迷”。“爸爸喜欢到中国旅游，到过中国的很多城市，每次回来总会带一些有中国特色的小玩意儿给我。妈妈虽是俄罗斯人，却有一个‘中国胃’，因为到中国旅游，她彻底爱上了中国美食，每隔不久总会在家里做一桌中国菜，我们都很喜欢吃。” 语嫣说。

语嫣的最爱是中国传统汉服，一直向往着有一天能穿上试试。“但在上大学前，我从未去过中国。”语嫣说。

在课外下功夫自学中文

语嫣就读于俄罗斯圣彼得堡国立经济大学的国外区域学专业，主要学习东亚和东南亚国家的文化，语嫣的专业主修方向是中国文化。

“这个专业是我自己选的。当时的考虑有几个因素：一是随着中国的国际影响力越来越高，学中文已经成了一种趋势。二是我了解到，这个专业可以学中文以及接触更多的中国文化，加上我们全家都喜欢中国文化，就填报了这个志愿。”语嫣说。

因为自己的中文水平是零基础，刚入学时，语嫣感觉学习压力非常大，最头疼的是中文口语表达。“每到中文考试前，我总会紧张到失眠，因为对自己有更高的要求，总希望能够再优秀一些。”语嫣笑着说。

为了学好中文，语嫣将功夫下在课外，开始自学中文。她为自己创造了更多的中文语境，甚至把娱乐时间都用于看中文电视剧，而且边看边做笔记。

语嫣所在的学校里设有中俄协会，常会接待来自中国的外宾。语嫣作为协会的一员，因为成绩优异，常被派去重要场合接待外宾，做中文翻译。“我非常感激老师给我这样的机会，这是为数不多的能在正式场合锻炼中文口语的机会，也激励我更加努力地学中文。”

中俄协会也常组织中国留学生出游。每当有活动，语嫣总是第一个申请做项目导游，带中国留学生参观校园及圣彼得堡著名景点。“其实开始时，我对自己的中文表达并不自信，但我不断给自己创造运用中文表达的机会。在公共场合多表达，多和中国朋友沟通，借机不仅认识了很多中国朋友，他们还教会我很多地道的中文表达方式。”语嫣说。

1年走遍中国14座城市

2018年9月，凭借优秀的中文成绩和在学校对中俄协会做出的贡献，语嫣获得了到中国人民大学交换学习一年的机会。“当我知道这个消息后，激动的心情真的不能用语言形容，因为很多研究生都很难获得这个机会。那个充满期待的暑假，我一直都在网络上搜索中国人民大学、北京、中国等词，还为自己做了一个长长的旅行计划。”语嫣说。

在北京交换学习的一年时间里，语嫣一共去过中国14座城市，既见到了故宫的雄伟，也感受了江南的小桥流水人家；既吃到了正宗的北京烤鸭，也吃到了地道的四川火锅…… “中国比我想象中的更多面！每到一个新的地方，总会有不一样的景色和风土人情。比如在上海，林立的高楼和快节奏的生活让我觉得这个城市很繁华。到了成都，我又看到坐在家门前打麻将享受生活的老人。但不变的是，无论走到哪儿，我都能感受到中国人的热情！”语嫣说。

最近，语嫣参加了在俄罗斯举办的 “汉语桥”世界大学生中文比赛预选赛，她在圣彼得堡区脱颖而出，目前正在为参加全俄赛区的比赛做准备。

她告诉笔者，如果能进入前五名，就有机会获得奖学金且有机会到中国读研。“虽然压力非常大，但我比以往更有动力投入到比赛的准备中。目前我也在准备汉语水平6级考试，中国朋友都期待着与我相见。这一次，我一定要到心心念念的中国读书，中国还有很多地方值得我去探索！”

(责编：何淼、李枫)