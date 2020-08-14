河北省阜平县是国家扶贫开发重点县，产业基础薄弱。一些贫困家庭孩子在接受完义务教育后即外出打工，但由于缺乏专业技能，收入低且工作不稳定。

针对这一现状，阜平县的定点帮扶单位国家机关事务管理局确定了“发展职业教育，传授一技之长，促进稳定就业，带动家庭脱贫”的帮扶思路，推动阜平县职业技术教育中心与企业、行业合作，通过技能培训使贫困家庭学生有工作、有收入，阻断贫困代际传递。

2013年，国管局联合一汽、上汽、长安、比亚迪等4家车企，与阜平职教中心合作创办梦翔汽车培训基地。2019年，又协调北汽、长城、吉利、广汽等4家车企加入梦翔汽车培训基地，优先招收贫困家庭学生，校企联合培养，实现学生定向就业。

从小对汽车和机械感兴趣的贫困学子岳纪龙，成为阜平职教中心2016级汽修班的学生。2018年从梦翔汽车培训基地毕业后，顺利进入天津一汽丰田汽车有限公司实习，后成功就业。

“现在月平均工资5000多元。公司管住宿，中午吃食堂还有补助，除去自己的开销，一年能补贴家里三四万元。”岳纪龙说。

截至目前，梦翔汽车培训基地累计招生近4000人，实习和就业2000余人，年收入可达4万至5万元，真正做到了“培养一人，就业一个，脱贫一家”。

阜平县平阳镇铁岭村贫困学子孟李宠恩，在阜平职教中心学习一年多后，来到北京金隅科技学校，继续“充电”，如今已在河北建设集团定兴分公司就业。

为推进阜平职教扶贫工作，国管局积极协调，帮助阜平县与燕山—太行山集中连片特困区其他区县建立共享机制，优势互补，协作办学。

2013年，国管局协调建立以阜平为龙头，横跨冀晋，覆盖燕太片区11个贫困县的“9+2”职教协作区；2018年，国管局会同教育部、工信部、国务院扶贫办等单位，支持组建北京·燕太片区职教扶贫协作区，成员单位包括冀晋蒙38所中职学校，北京13所中高职学校和上汽、京东等大型企业，形成“省内自助+跨省互助”的协作模式，惠及更多贫困学生，促进协作区服务脱贫攻坚能力升级。

共享生源的同时，共享就业资源。仅2019年，国管局就组织协作区1100余名学生前往车企和国管局局属单位开展实习和就业，其中建档立卡贫困家庭学生达160余人。

在国管局的大力帮扶下，阜平职教中心的规模逐年扩大，2018年学校搬入新校区，占地达500余亩，成为燕太片区职教扶贫协作区的重点示范校。

为助力学生成长成才，国管局建立激励机制。2018年，国管局捐赠400万元设立奖学奖教金，2019年以来，又捐赠和协调捐赠3900余万元设立国管局阜平县教育奖励基金，重点面向全县教育特别是职业教育的贫困、优秀师生发放。

2013年以来，阜平职教中心已累计毕业学生6095人，其中建档立卡贫困家庭学生2821人，首次岗位就业率达100%，三年内稳定就业率达到90.6%，带领全县2000多户贫困家庭脱贫致富走上了小康路。

在注重技能教育的同时，国管局不断探索提升办学层次。2014年，国管局协助职教中心与河北农业大学合作开展“3+4”中职与普通本科贯通培养试点。截至目前，累计有187名贫困家庭学子顺利进入河北农业大学学习。

2019年，国管局促成阜平职教中心与河北软件职业技术学院开展中高职衔接“3+2”分段培养；协调保定市人民政府批复设立保定职业技术学院阜平校区（高职），2019年招收1500余人，2020年计划招生800人，打通了中职学生接受更高等教育的通道。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 06 版）

(责编：何淼、熊旭)