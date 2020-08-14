擦亮眼睛 选择复读学校得看这些指标

8月16日，北京即将公布本科录取线，不少考生根据自身分数开始预估是否会被理想大学录取。今天，越来越多高中毕业生开始意识到“第一学历”的重要性，升学、留学和复读成为高考成绩发布后的三条途径。

“我考了556分，高不成低不就。”李友（化名）是一名西城区高中应届毕业生，一模、二模成绩均在580分左右，高考发挥失常的她在深思熟虑后决定复读。面对眼花缭乱的复读市场，她困惑重重。优质复读学校应该符合哪些条件？选择复读学校需要关注哪些指标？如何避免宣传陷阱？

复读机构选择要抠细节

家长做足功课再报名

据往年数据统计，不少复读生并非“没有考上大学”，而是“没有考上理想的大学”。他们的分数往往并不低且目标明确，如何选择优质的复读学校成为这波学生及家长近期最为关心的事情。

“都说自己有教研、教学分层、测评科学、小班教学、成绩有保障，但具体细节却高下有别，而且差别很大。家长选择确实需擦亮眼睛。”业界资深专家透露，评判一所复读学校优质与否的指标非常多且细化，家长一定要充分了解细节，才能避免误导。

比如，目前各家复读学校都在说教研，事实上，专业的教研对高考成绩的提升非常关键，但衡量一所学校的教研水平是有指标的。独立设置的教研部门、专职的教研团队、成熟的教研产品、大规模的考试命题能力和成绩分析能力都是高水平教研的关键指标，家长在咨询时一定要抠这些重要的细节。

又比如，对学生成绩进行科学测评也是考生和家长关注的，复读学校仅凭平时几次考试成绩了解学生情况，还是能够建立长期追踪的大数据系统，对学生的每次考试每道题的情况进行解读分析，科学定位学生弱科弱项，帮助学生把握考试失利的真正原因，这些区别都是大家认真甄别的。

另外，小班的规模到底有多少人，是否能够提供多对一的导师支持，专职教师的年龄结构是否合理，能否全天坐班随时给学生提供答疑，这些和复读生学习效果密切相关的细节也是考生和家长不能疏忽的。

复读对考生家庭来说，既是时间付出也是经济付出，既是机会也是风险。值得一提的是，考生在决定复读后一定要多了解并对比不同机构，从而选择出真正靠谱的复读学校。

专门教研“直击”命题能力

科学测评定位弱科弱项

调研发现，超九成有复读意愿的考生基本咨询了三到四家复读机构。其中，北京高考复读办学规模最大的精华学校成为众多复读考生的首选。

今年，精华学校高考成绩表现亮眼，多名考生取得690分以上的高分。和其他复读机构不同，精华学校不仅成立教育考试研究院，还设有专门的教研团队进行定时教研。“我们的教研团队参与海淀区教研和北京市教研，政策信息跟进快速；专注考试研究，帮助把脉高考趋势，助力学生高效复习。同时，针对考生特点，精华教育考试研究院编写专属讲义和教材，自主编写三模试题。”精华学校相关负责人透露，早在2018年，精华教育考试研究院教研团队集常年研究高考的经验和多年积累的考试大数据，推出智能化成绩提升管理系统。

据介绍，通过数据分析，精华学校帮助老师准确了解学生学习情况，编写《学情分析手册》，科学定位学生弱科弱项，指导任课教师认清学生在试卷上反映出来的知识漏洞和能力欠缺，为学生提供补弱方案，指导教学落实，从而解决学生学情不明的问题。

作为北京办学规模最大的高考复读学校，办学已有42年历史的精华学校目前每年复读生招生超过千人，并按照成绩高低实行分层教学。该校专职教师年龄在25到50岁，全天坐班，面向学生随时答疑。该校小班人数控制在15人以内，实行“6+1”导师制，并提供每周学情分析、单科补弱和“明”师串讲等教学服务。

高考改革变化大

家长择校要有专业视角

“平均提分**分！”有部分复读学校的课程销售在考生咨询时会说，提分就代表教学质量好。专家提醒，家长在了解不同复读学校时，还得了解一些新高考改革特点和教学规律，谨防宣传陷阱。

“对于北京新高考，试卷区分度降低、难度下降，单纯比较高考成绩意义不大，真正决定高考录取的是考生位次。”资深高考专家表示，考生位次提升，才能在录取结果上上台阶，比如，从本科升级到一本，从一本升级到211甚至985高校。

业内人士介绍，有些复读机构的办学规模有限，每年招生不足100人，其实这种规模在日常教学中很难真正开展分层教学，因为每个层次的学生太少。

“学校如果不在海淀办学，是难以保证同步海淀考试并计入排名的，参加海淀教研可能也会比较困难。”一位不愿透露姓名的专家表示，高考复读对学校的管理水平和精细度要求都比较高。如果任课教师年龄普遍偏大，而且不能保证坐班，将无法满足学生实时答疑需求，同时也难以对学生进行个性化指导。

另外，随着高考命题不断向宽、活等方向调整，北京新高考考查的不再是简单知识的难题，或者繁难偏怪的题，而是考查知识运用、知识基础和宽度的试题。因此要求复读学校拓宽学校视野、提升思维水平、提供更精细化的服务。

因此，考生在选择复读学校时，须结合新高考改革的需要全面了解各个指标，谨防宣传噱头，避免复读遗憾。

文/曹阳

(责编：何淼、李枫)