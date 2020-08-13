人民网>>教育>>本网原创

浙江省教育考试院回应“高考满分作文”争议 停止涉事教师参加评卷工作

2020年08月13日14:21  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月13日电（孙竞）日前，网上流传今年浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。浙江省教育考试院今天发布关于浙江省高考作文评卷相关情况的通报。

通报中称，今年语文评卷组高考作文的成绩评定过程符合评卷工作规范，但作为语文评卷组作文组组长的陈建新老师在评卷结束后未经允许擅自泄露考生作文答卷及评卷细节，严重违反了评卷工作纪律。

浙江省教育考试院经研究决定：停止陈建新老师参加国家教育考试工作（含高考评卷等）。对网民反映的其个人其他相关问题，有关部门正在调查核实。

以下为通报全文：

关于我省高考作文评卷相关情况的通报

日前，网上流传今年我省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。

为做好每年的高考评卷工作，我省根据教育部相关规定制定了《评卷工作细则》与《评卷教师工作规则》。经调查，今年语文评卷组高考作文的成绩评定过程符合评卷工作规范。但作为语文评卷组作文组组长的陈建新老师在评卷结束后未经允许擅自泄露考生作文答卷及评卷细节，严重违反了评卷工作纪律。根据《国家教育考试违规处理办法》第十三条第九款的规定，浙江省教育考试院经研究决定：停止陈建新老师参加国家教育考试工作（含高考评卷等）。对网民反映的其个人其他相关问题，有关部门正在调查核实。

评卷工作是高考招生工作的重要组成部分，事关国家人才选拔和千家万户切身利益，我们将严格秉持科学选才和公平选才的原则。对于各类违规行为，一经查实，必将依规依纪严肃处理，确保考试招生公平公正。

浙江省教育考试院

2020年8月13日

通报截图

 

(责编：孙竞、李枫)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

强动员优政策多举措为毕业生入伍开辟“绿色通道” 教育部联合中央军委国防动员部，多方协调，以更大力度升学就业优惠政策、加强组织宣传动员、畅通大学生入伍绿色通道等举措，努力实现大学生应征入伍数量、质量双提高。 【详细】

原创报道|

教育部：因时而变 因势而新 全力做好高校毕业生就业工作 教育系统在持续抓好疫情防控工作基础上，积极应对疫情给毕业生就业创业带来的困难和挑战，充分利用网络平台和资源，采取拓宽渠道、增加岗位、优化服务等措施，努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved