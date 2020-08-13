浙江省教育考试院回应“高考满分作文”争议 停止涉事教师参加评卷工作

人民网北京8月13日电（孙竞）日前，网上流传今年浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。浙江省教育考试院今天发布关于浙江省高考作文评卷相关情况的通报。

通报中称，今年语文评卷组高考作文的成绩评定过程符合评卷工作规范，但作为语文评卷组作文组组长的陈建新老师在评卷结束后未经允许擅自泄露考生作文答卷及评卷细节，严重违反了评卷工作纪律。

浙江省教育考试院经研究决定：停止陈建新老师参加国家教育考试工作（含高考评卷等）。对网民反映的其个人其他相关问题，有关部门正在调查核实。

以下为通报全文：

关于我省高考作文评卷相关情况的通报

日前，网上流传今年我省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。

为做好每年的高考评卷工作，我省根据教育部相关规定制定了《评卷工作细则》与《评卷教师工作规则》。经调查，今年语文评卷组高考作文的成绩评定过程符合评卷工作规范。但作为语文评卷组作文组组长的陈建新老师在评卷结束后未经允许擅自泄露考生作文答卷及评卷细节，严重违反了评卷工作纪律。根据《国家教育考试违规处理办法》第十三条第九款的规定，浙江省教育考试院经研究决定：停止陈建新老师参加国家教育考试工作（含高考评卷等）。对网民反映的其个人其他相关问题，有关部门正在调查核实。

评卷工作是高考招生工作的重要组成部分，事关国家人才选拔和千家万户切身利益，我们将严格秉持科学选才和公平选才的原则。对于各类违规行为，一经查实，必将依规依纪严肃处理，确保考试招生公平公正。

浙江省教育考试院

2020年8月13日

通报截图

(责编：孙竞、李枫)