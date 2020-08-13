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营造科学育儿的信息环境（人民时评）

吴佳颖

2020年08月13日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　当下，各种育儿理念层出不穷，育儿类公众号、视频节目不断涌现，如何在海量信息中去伪存真、去粗取精，着实让年轻父母头疼。日前一项调查也印证了这一点：遇到育儿困惑时，91.0%的受访家长会搜索育儿类自媒体，但60.5%的受访家长认为自媒体中无用信息过多。

　　“没有人天生就会当父母”。做一名合格的家长，需要用心尽力，也需要知识积累。孩子呱呱落地，从婴儿床到辅食餐，从学发音到学外语，从兴趣班到升学考，成长过程中有不少年轻家长需要攻克的“知识点”。相较传统育儿理念，对互联网依赖程度较高的新一代家长追求科学育儿，观念更加开放，自主学习能力较强，精细教育的需求充分释放。有统计显示，2018年我国母婴行业市场规模已达2.7万亿元，预计2020年将超过3万亿元。在需求侧推动下，育儿类知识分享的市场蛋糕被快速做大，创造了新的消费蓝海。

　　目前，网络上涌现出不少具有专业水平、能提供优质指导的育儿公号，但育儿类市场泥沙俱下的问题仍不容小觑。“5种常见育儿误区，99%的家长都踩过雷”“睡眠专家教你摆平小睡渣”“让孩子对学习上瘾，刷爆家长群的育儿经”……一些自媒体或育儿机构利用家长焦虑进行营销，以耸人听闻的标题吸引眼球，打着知识分享的幌子售卖劣质产品，甚至搞出些东拼西凑的伪科学。应当看到，一个领域从扩张到定型，一个行业从无序到成熟，绝不是靠自发、自觉就能实现的。相关职能部门必须充分发挥“有形之手”的规范、督导作用，让育儿类自媒体更多兼顾社会效益，让育儿市场行进在合法合规的轨道上，才能实现创业者和消费者、经济和教育的共赢。

　　营造科学育儿的信息环境，需要各方携手，去伪存真，提质升级。从行业来看，一些育儿类自媒体缺少培训或教育资质，自创的理论五花八门、漏洞百出；从业人员整体素质参差不齐，专业育儿知识匮乏。对此，监管部门必须提高行业准入门槛，加大监管力度。对自媒体创业者而言，需要警惕创业热情被流量带偏、被狭隘利益驱使，避免落入创业陷阱。不论是知识分享还是教育创业，内容为王是雷打不动的成功法则。从社会层面来看，教育并不仅仅是家庭内部事务，也需要更多专业力量介入，鼓励社区、医院等开展保育知识与技能培训，广泛传播科学育儿观念，不让歪理有机可乘。

　　实现科学育儿，家长特别需要擦亮眼睛，认真鉴别。在教育引导下，不少家长已经能够识破网络自媒体的营销套路，主动远离那些“震惊体”“标题党”“软文营销”。生命是有个性的，育儿不能照本宣科，任何一种育儿理念，都需要结合不同个体和实际，经过家长消化吸收后方可使用。为人父母要有自己的思考，在陪伴孩子成长的道路上，思考教育的方法和意义，建立良好的亲子关系。唯有如此，才能让孩子受益终生。

　　少年儿童是祖国的未来，民族的希望。用爱养育，用心教育，营造科学、健康、理性的教育环境，少年儿童才能迎着阳光茁壮成长。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月13日 05 版）
(责编：何淼、李枫)
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