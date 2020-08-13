疫情对全球青年教育产生严重影响

据新华社日内瓦8月11日电 （记者陈俊侠）国际劳工组织11日发布公报说，全球超过70%正在上学或产学结合的青年因新冠肺炎疫情受到不利影响，65%的青年表示自疫情发生以来学习时长有所减少。
国际劳工组织当天发布的关于新冠肺炎疫情对青年影响的报告显示，疫情期间大部分青年的学习从线下转为线上和远程，他们中的半数人认为学业将延缓，9%的人则认为学业可能半途而废。
公报认为，疫情对低收入国家青年的教育影响更为严重，因为高收入国家65%的青年有条件接受视频教学，而低收入国家仅有18%的青年能够长期在线学习。
《 人民日报 》（ 2020年08月13日 17 版）
(责编：何淼、李枫)
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