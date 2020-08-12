16名研究生被退学：该严的环节严起来

8月3日，南方医科大学研究生院官方网站，公布了《关于对黄某某等16名研究生作出退学处理的公示》。文件显示：根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第三十条和《南方医科大学研究生学籍管理实施细则》第三十七条有关规定，该校拟对黄某某等16名研究生作退学处理。据悉，今年被南方医科大学研究生院退学处理的16人中，有博士生11人，硕士生5人。

这则消息发出之后，引发了不少关注，毕竟，高校集中清退研究生，在国内还属于近两年刚刚常态化的“新现象”。去年年底，有近30所高校公布了超过1300名硕博研究生的退学名单，其中包括清华大学、复旦大学等知名高校，当时就引发了热议。这种“清退不合格学生”的做法，其实依据的完全是已经在纸面上落地多年的既有规定，但是，对照相关制度在此前的执行力度，这种行动确实有一定的突破创新意义。因此，许多人都把这解读为大学要对“严进严出”开始“动真格”。

事实上，近几年来，高校不仅对研究生培养更加严格，在本科教育上也不含糊。2018年，华中科技大学就有18名学生因学分不达标，从本科转为专科。相对来说，研究生教育对培养质量要求更高，自然更应该让“严进严出”成为常态化要求。当然，南方医科大今年的举动引发关注，或与研究生扩招有一定联系。公开报道显示，今年研究生扩招18.9万人，总招生人数突破110万人。在这一背景下，执行好“严进严出”，对于实现研究生教育培养质量与数量的同等提升，更具有现实意义。

上个月召开的全国研究生教育会议要求，高校要以提升研究生教育质量为核心，深化改革创新，推动内涵发展。把研究作为衡量研究生素质的基本指标，优化学科专业布局，注重分类培养、开放合作，培养具有研究和创新能力的高层次人才；加强导师队伍建设，针对不同学位类型完善教育评价体系，严格质量管理、校风学风，引导研究生教育高质量发展。这些要求，释放出了两层信号：一是研究生教育必须把握好质量，不能因为扩招就牺牲质量；二是执行好“宽进严出”，也即保障培养质量，不仅要把好“出口”关，也应该提升培养过程中的质量。换言之，依规“清退”不能毕业的学生之余，更要做好相应的配套改革。比如，研究生教育的评价体系，就需要与时俱进。

在这方面，已有学校展开行动。近日，中国传媒大学公布多项研究生教育改革措施。其中，在规范博士生和学硕生科研训练、专硕生实践训练等方面，改革要求设置多元化学术评价指标体系，取消硕士生发表学术论文与学位资格挂钩陈规等举措。取消研究生毕业论文考核，只是改革的一部分，但信号意义很明显，那就是研究生培养必须注重与现实结合，注重实效，避免形式主义和落伍的考核要求。其归结到一点就是，要真正让该“严”的环节“严”起来，杜绝只是看起来“严”。

说到底，提高研究生教育的培养质量，必须建立在对人才培养体系和评价标准的优化之上。高校自然要注重研究生的学术能力培养，但也不能忽视对学术诚信和学术规范的品质涵养，像对于论文抄袭等学术不端行为就应该予以“零容忍”，并贯穿于整个培养过程。除此之外，也要着力增强研究生实践能力、创新能力培养，避免让研究生教育异化为“文凭教育”。这些都要求研究生教育的理念、培养模式、评价标准等有相应的革新，如此才能确保研究生数量和质量的“双赢”，真正为国家“培养造就大批德才兼备的高层次人才”。

朱昌俊

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