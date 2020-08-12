26岁获聘副教授 才华不需要“论资排辈”

最近，毕业于华中科技大学的女博士李晟曼火了。这位出生于1994年的工学博士，今年6月刚毕业，就获聘湖南大学材料科学与工程学院副教授。消息一出便引发网友热议，有人质疑，李晟曼只有26岁，且没有海外经历，怎么就可以直接获聘副教授的职称？

这样的质疑并非刁难，恰恰切中了人才评价标准的问题。记得10多年前，笔者刚入职高校做教师时，一些前辈就“谆谆教诲”：在高校要熬时间和资历，等上个多少年，职称就慢慢上去了。言下之意，年轻人要习惯“论资排辈”的规则。

当下，高校职称晋升的竞争越来越白热化，僧多粥少，水涨船高，资历深并不一定代表职称就能稳步上升，科研实力和学术成果愈发成为职称评定的重心，能力强者甚至可以实现“跨越式”上升。

2013年，武汉大学85后教授邓鹤翔不过28岁，当时这一消息也在网上引起极大轰动，媒体因此津津乐道于80后高校教师，诸如80后教授、85后博导等都成为媒体报道的焦点。

或许，在一些人的记忆里，90后还是一群尚未长大的“新新人类”。其实，这个群体中年龄最大的已30岁了。古人云，三十而立，如果是直博或硕博连读，90后在30岁前获评副教授也是有可能的。2019年，媒体报道了出生于1991年的女博士李琳，获任南方医科大学基础医学院的教授、博士生导师。90后教授、博导的个案不断出现，正说明这个群体开始成为“中流砥柱”，属于他们的舞台大幕悄然拉起。

长期以来，高校有着“内外有别”的传统，相较于本土博士而言，“海归博士”在安家费用、职称评定、薪资待遇等诸多方面都享受优待条件。这样的政策有其历史根源，最初是为了吸引更多海外优秀人才回国发展。如今，国际间学术交流愈加便捷和频繁，国内高校科研条件逐步改善和提高，国内高校博士人才培养质量逐步提升，和国外高校人才培养质量之间的差距逐步缩小，高校对人才的评聘也开始趋于理性化，个人能力和学术成果的实际产出起到越来越重要的作用。

舆论往往希望用人单位“不拘一格降人才”，变革僵化的人才评价制度，给年轻人更多上升机会，可是，一旦真有年轻人脱颖而出，却又动辄招致舆论质疑。不少高校职称评审的改革也在进行之中，旧的人才评价体系与新的评价标准之间，或许还存在矛盾与冲突，一部分人还保有过去的思想观念，对年轻人恐怕也存在一定的偏见和思维定势，似乎青年学者只有按部就班、依照既定的规则上升，才符合常理。

不可否认，如此优秀的年轻人只是少数，属于金字塔尖顶层的小众群体，且一般都是在自然科学的前沿研究领域，能够在国际顶级期刊发表论文，才更容易突破常规评价标准的限制，从而走上高校重点人才的“绿色通道”。当然，能够实现“跨越式”晋升的年轻人，也都不是随随便便成功的，而是专注于专业，靠辛勤努力换来的。

应当看到，正是30岁前当上教授、博导的新闻“稀缺性”，导致了舆论的广泛关注。然而，在高校青年教师的群体中，还有更大的一部分处于金字塔的底层，属于“沉默的大多数”，不是所有的年轻人都能沿着同样的道路，尽快实现职称的晋升，尤其是在一些人文社会学科，“论资排辈”的规则或许仍旧根深蒂固。

7月24日，人社部、教育部公开的《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见（征求意见稿）》中提出，要针对不同类型、不同层次的教师，实行分类分层评价。或许，高校职称制度改革的进程和步调还可以更快、更大一些，不仅要为科研能力突出的“天才少年”开辟直升通道，也要以灵活、多元的制度建设，给更多青年学者提供发展平台和上升通道，让具备不同优势和能力的年轻人有机会早一些显山露水。

胡波

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