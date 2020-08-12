人民网>>教育>>滚动新闻

26岁获聘副教授 才华不需要“论资排辈”

2020年08月12日08:36  来源：中国青年报
 

最近，毕业于华中科技大学的女博士李晟曼火了。这位出生于1994年的工学博士，今年6月刚毕业，就获聘湖南大学材料科学与工程学院副教授。消息一出便引发网友热议，有人质疑，李晟曼只有26岁，且没有海外经历，怎么就可以直接获聘副教授的职称？

这样的质疑并非刁难，恰恰切中了人才评价标准的问题。记得10多年前，笔者刚入职高校做教师时，一些前辈就“谆谆教诲”：在高校要熬时间和资历，等上个多少年，职称就慢慢上去了。言下之意，年轻人要习惯“论资排辈”的规则。

当下，高校职称晋升的竞争越来越白热化，僧多粥少，水涨船高，资历深并不一定代表职称就能稳步上升，科研实力和学术成果愈发成为职称评定的重心，能力强者甚至可以实现“跨越式”上升。

2013年，武汉大学85后教授邓鹤翔不过28岁，当时这一消息也在网上引起极大轰动，媒体因此津津乐道于80后高校教师，诸如80后教授、85后博导等都成为媒体报道的焦点。

或许，在一些人的记忆里，90后还是一群尚未长大的“新新人类”。其实，这个群体中年龄最大的已30岁了。古人云，三十而立，如果是直博或硕博连读，90后在30岁前获评副教授也是有可能的。2019年，媒体报道了出生于1991年的女博士李琳，获任南方医科大学基础医学院的教授、博士生导师。90后教授、博导的个案不断出现，正说明这个群体开始成为“中流砥柱”，属于他们的舞台大幕悄然拉起。

长期以来，高校有着“内外有别”的传统，相较于本土博士而言，“海归博士”在安家费用、职称评定、薪资待遇等诸多方面都享受优待条件。这样的政策有其历史根源，最初是为了吸引更多海外优秀人才回国发展。如今，国际间学术交流愈加便捷和频繁，国内高校科研条件逐步改善和提高，国内高校博士人才培养质量逐步提升，和国外高校人才培养质量之间的差距逐步缩小，高校对人才的评聘也开始趋于理性化，个人能力和学术成果的实际产出起到越来越重要的作用。

舆论往往希望用人单位“不拘一格降人才”，变革僵化的人才评价制度，给年轻人更多上升机会，可是，一旦真有年轻人脱颖而出，却又动辄招致舆论质疑。不少高校职称评审的改革也在进行之中，旧的人才评价体系与新的评价标准之间，或许还存在矛盾与冲突，一部分人还保有过去的思想观念，对年轻人恐怕也存在一定的偏见和思维定势，似乎青年学者只有按部就班、依照既定的规则上升，才符合常理。

不可否认，如此优秀的年轻人只是少数，属于金字塔尖顶层的小众群体，且一般都是在自然科学的前沿研究领域，能够在国际顶级期刊发表论文，才更容易突破常规评价标准的限制，从而走上高校重点人才的“绿色通道”。当然，能够实现“跨越式”晋升的年轻人，也都不是随随便便成功的，而是专注于专业，靠辛勤努力换来的。

应当看到，正是30岁前当上教授、博导的新闻“稀缺性”，导致了舆论的广泛关注。然而，在高校青年教师的群体中，还有更大的一部分处于金字塔的底层，属于“沉默的大多数”，不是所有的年轻人都能沿着同样的道路，尽快实现职称的晋升，尤其是在一些人文社会学科，“论资排辈”的规则或许仍旧根深蒂固。

7月24日，人社部、教育部公开的《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见（征求意见稿）》中提出，要针对不同类型、不同层次的教师，实行分类分层评价。或许，高校职称制度改革的进程和步调还可以更快、更大一些，不仅要为科研能力突出的“天才少年”开辟直升通道，也要以灵活、多元的制度建设，给更多青年学者提供发展平台和上升通道，让具备不同优势和能力的年轻人有机会早一些显山露水。

胡波

(责编：何淼、李枫)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

强动员优政策多举措为毕业生入伍开辟“绿色通道” 教育部联合中央军委国防动员部，多方协调，以更大力度升学就业优惠政策、加强组织宣传动员、畅通大学生入伍绿色通道等举措，努力实现大学生应征入伍数量、质量双提高。 【详细】

原创报道|

教育部：因时而变 因势而新 全力做好高校毕业生就业工作 教育系统在持续抓好疫情防控工作基础上，积极应对疫情给毕业生就业创业带来的困难和挑战，充分利用网络平台和资源，采取拓宽渠道、增加岗位、优化服务等措施，努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved