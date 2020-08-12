郭砚博：疫情彰显青年学子担当

全国学联二十七大代表郭砚博是西北工业大学马克思主义学院的博士生。疫情期间，他与妻子主动联系家乡湖南澧县疫情防控工作指挥部，成为一对“夫妻志愿者”。夫妻二人每天坚守在社区的各个街道小区，参与卡点值守、人员排查、防疫宣传工作，郭砚博还主动承担了社区居民的生活物资采购和配送任务。

同时，郭砚博组织动员学校学生社团的力量，组建了一支战“疫”先锋队，在互联网上为武汉抗疫加油打气。

“我们的社团与武汉各个高校的社团有很多线上互动，比如街舞社会跟武汉高校的街舞社线上‘battle’；读书社举办线上读书会；口琴社共同合奏歌曲等等。”

谈及主动报名抗疫工作的原因，郭砚博说，他的父亲是一名基层干部，除夕前一天，父亲投入到抗疫工作后就一直没有回过家，“我也想为抗疫做点力所能及的事情。得知我报名成为志愿者，父亲也很支持”。

他告诉记者，在成长道路上，父亲对自己的影响很大。他向记者展示了一封父亲写给自己的信。

信中写道：“今后你如果有了一定的经济实力，也不能大手大脚，要积极回馈社会，感恩培养你的父老乡亲”“你要永远记住我们家祖祖辈辈都是农民，艰苦朴素、勤俭持家、乐于助人是我们一代一代传承下来的家风”“希望你认真学习知识、坚定理想信念，做一名真正的共产党员”……

“像这样的信还有很多，父亲会不定时地给我写信，时刻鼓励鞭策我。”郭砚博说：“父亲几十年来为老百姓服务的热情，让我很崇敬。”

在他看来，参与社区疫情防控并不只是志愿服务，更是作为一名马克思主义理论研究者难得的实践机会。

“通过这次志愿服务，我更加体会到了实践的重要性。”郭砚博说：“好的思政工作一定要接地气，要去和人打交道，只停留在书本上远远不够。”

原本郭砚博对志愿服务并不是很“感冒”，但现在他从服务他人中收获到了别样的快乐，他表示，以后会更多地关注和参与志愿服务。

今年高考期间，他与妻子自发到考点外，给考生和家长提供饮用水和食物，开展志愿填报咨询等志愿服务。

让他感到欣慰的是，在他和妻子的带动下，很多亲朋好友也加入了志愿者队伍。“我们经常会在微信朋友圈发参与志愿服务的信息，很多人看到后也被激发起了兴趣，积极参与到志愿服务中，这让我感到很有意义。”

明年，郭砚博将博士毕业。谈到未来的规划，郭砚博说，他希望能够到基层去，为老百姓解难题、谋福祉，在基层发光发热。

见习记者 金卓

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