2020北京文创大赛大学生初创赛区初赛举办

北京市文化创意产业促进中心主任梅松为大赛评委颁发聘书。（北京印刷学院供图）

人民网北京8月12日电 日前，歌华传媒杯·2020北京文化创意大赛大学生初创赛区初赛暨北京印刷学院“北京时尚铜牛杯”文化创意大赛正式启动。经过激烈角逐，北京大学“人工智能换脸直播”、北京印刷学院“‘版视传媒’出版物”新媒体策划运营、北京印刷学院“印刷有礼”、北京科技大学“‘伞语’——以梁祝为主题的油纸伞智能文创产品”、北京农学院和北京林业大学合作的“北京云上农业发展”等项目取得优异成绩。

据悉，自本届文创大赛大学生初创项目赛区启动以来，共收到来自北京大学、清华大学、中央音乐学院、中央美术学院、北京印刷学院等21所高校143个参赛项目，内容涵盖数字创意与设计、动漫游戏、非遗与IP开发、文化体育、创意制造等领域。经过资格审查、项目初筛等环节，31支团队参加此次初赛公开路演，远程通过演讲、PPT、视频、图文等多种形式进行展示。

北京市委宣传部一级巡视员、市文促中心主任梅松在致辞中表示，本场赛事是第一次集中采用线上路演的形式。北京印刷学院作为出版传媒特色校，自2018年起连续承办大学生初创赛区，征集项目400多项，坚持创意设计特色，为首都文化创意产业发展贡献力量。“希望有更多的大学生通过参加初创赛区的比赛，展现自己的才华与创意，能够脱颖而出，进入北京市决赛及全国总决赛。”

“首都文化创意产业依托自身独特优势和文化资源，已成为北京重要支柱性产业，对于加快北京全国文化中心建设、打造首都文化名片，起到了重要的支撑作用。”北京印刷学院党委副书记、校长罗学科指出，学校秉承“创意设计 艺工融合”的发展定位，在高水平特色型大学建设进程中，坚持扎根行业、服务北京，积极推进北京文化中心建设。今后也希望更多高校大学生在大赛中展示青春风采、凝聚创新力量、施展创意才华。

据悉，本届大赛由北京市委宣传部、市委网信办、市文资中心指导，北京市文化创意产业促进中心主办，继2018年首次将初创项目专场赛设在高校后，北京印刷学院连续主办大学生初创赛，并成为永久赛区。据有关负责人介绍，大赛组委会拟于今年9月举办“大赛颁奖典礼暨大学生初创赛区发展研讨会”，围绕文化创意人才培养、大赛项目、赛区建设、赛事服务等方面开展广泛、深入的学术交流及研讨。

(责编：李依环、白宇)