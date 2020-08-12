试水先落户后就业 多地出台高含金量高校毕业生人才新政

围绕稳就业纳人才，多地正在升级人才政策。记者获悉，近段时间，地方在持续加码保就业的同时，密集出炉高含金量“人才新政”，涵盖先落户后就业、提供住房和创业补贴等优惠政策。

人社部部长张纪南日前在接受媒体专访时指出，应对疫情影响，今年强化了就业政策的供给，主要在稳岗位、扩渠道、提技能、促匹配、兜底线五个方面发力，不少政策的力度都是空前的。他也指出，当前稳就业任务依然艰巨，不确定性因素仍然较多。尤其是随着7、8月高校毕业生集中进入市场，重点群体就业将面临新的压力。

近日，不少地方加码保就业，涵盖加大稳岗返还实施力度、开展促进高校毕业生就业创业专项行动等。与此同时，稳就业与纳人才并进，系统升级人才政策，拿出不少实招大招。

8月10日，山东省滨州市举行2020年“滨州人才节”新闻发布会。据悉，滨州市出台了“2020版人才新政”，每年引进至少100名高端专家、1000名硕博士、10000名大学生。对“双一流”建设高校的博士、硕士、大学生，每月生活补助标准提高50%，分别为7500元、3000元、1500元，暂定连续发放三年。聚焦人才住房难题，筹建一万套人才公寓，硕博士和大学本科生第一年免费，并且以“现货”形式供应，今年即可入住。

同日，杭州发布新引进应届大学生租房补贴政策。对在杭州市无房且未享受公共租赁住房、人才租赁房等住房优惠政策，市、区县（市）各单位新引进的应届全日制本科（含）以上大学毕业生发放租房补贴。每户每年发放一万元，可发放三年。

江苏近日提出开辟“绿色通道”，落实税费减免、富民创业担保贷款、财政补贴等各项政策，遴选500个省级大学生优秀创业项目，每个项目给予10万元无偿资助。江苏无锡近日提出，本科不超45岁可先落户后就业，每月发放租房补贴1000万元；南京则拨款10亿元，面向硕博研究生等优秀人才提供10万个以上“就业见习岗位”。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对记者表示，今年以来已有超百城发布了人才政策。地方稳就业、聚人才双措并举、相辅相成，既筑牢民生之基，也为产业发展和城市发展储备力量。不过，人才新政不能一味争相模仿，要结合当地实际出台更为务实精准的举措，既要缓解引才的财政压力，又要防止本土人才流失。

班娟娟

(责编：何淼、李枫)