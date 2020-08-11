原标题：回去改变农村 大学生智力服务乡村振兴

身边的科学

回去，改变农村

大学生智力服务乡村振兴

许多农村孩子的梦想，是走出农村。但还有一群大学生，逆着涌向城市的人流，要回去改变农村。

2020年7月，科技部、农业农村部、教育部、财政部、人力资源和社会保障部、银保监会、 中华全国供销合作总社印发《关于加强农业科技社会化服务体系建设的若干意见》（以下简称《意见》），鼓励高校和科研院所开展乡村振兴智力服务，提出推广科技小院等创新服务模式。

科技小院模式，是以大学生长期驻村研究为基础，零距离、零门槛、零时差和零费用服务农户及生产组织。近日，记者探访了河北邯郸和京郊两地的科技小院。

中国人要牢牢把饭碗端在自己手里，年轻人能做些什么？科技小院的学生正尝试给出自己的答案，他们为鸡粪、洋葱、胡萝卜、玉米等挥洒青春、智慧、汗水和眼泪。

直面鸡粪的“绝望”与“希望”

第一站是白寨科技小院，位于河北邯郸曲周县白寨镇高庄村。

一出邯郸车站，中国农业大学研究生朱高玄向我走过来，戴顶草帽，皮肤黝黑，手里拎着一个化肥厂的红布袋子，鞋上蒙了一层土。他将在白寨科技小院驻扎两年，研究和推广堆肥技术，每天围着鸡粪转。

科技小院是一个农家院，院墙一面粉刷着农大校训“解民生之多艰，育天下之英才”，一面贴着种养一体化技术示范的科普展板。院里有两棵大梧桐树，中间绑着一个秋千。绕过梧桐，朱高玄推开院墙上的一扇红漆小门，兴奋地介绍：“这是我们实验室。”

小门后面是另一个农家院，院子一角拴着狗，一见生人便跳着狂吠。朱高玄熟练地抄起一根木棍，吓道：“别叫！”然后指着狗窝左边的一垛秸秆说：“那是我们做堆肥实验用的，旁边这两间屋子可以做实验。”

如果能在实验室做实验，绝对是幸运的，然而有些实验必须在鸡粪堆肥现场做。朱高玄匀给我一顶草帽，送上口罩，神秘地说：“带你去看看，你要做好心理准备。”

在直面“打击”之前，同学们分享了自己面对鸡粪的心路历程。

马明芳、田芳芳、黄晓芙、张笑颖4个女生2019年入驻白寨科技小院，开始研究种养一体化模式，2020年以来，朱高玄、赵志扬、邢政3个师弟又加入进来。他们的导师、中国农业大学副教授侯勇说，课题组正在想办法让种植和养殖“循环”起来，比如种植的玉米、大豆可以制作鸡饲料，鸡粪通过处理变成有机肥，再还田滋养玉米、大豆。这样不但能解决畜禽废弃物带来的污染，还能减少化肥的使用，因此，种养一体化被视作实现农业绿色发展的重要途径。

而粪污资源化利用，是种养一体化需要解决的头号问题。

“恶心！非常恶心！恶心至极！”马明芳找到几张在堆肥厂做集中堆肥实验的照片。照片里，她蹲在一垄垄鸡粪肥料面前，盯着检测设备，测量自己的堆肥方案是否达到预期。

检测设备长长的软管插进每一垄粪肥里， 检测过程中，不乏有蛆顺着管子爬到设备上，马明芳要用手清除这些蠕动的小动物。做一次实验前后要忙活6个小时，整个实验过程50天，“有时候感觉自己舌头上都是鸡粪味儿”。

“有一天，我坐在小院里，想到一会儿又要去堆肥厂，眼泪就默默流下来了。特别绝望。”马明芳说。

“绝望”的感觉，这里的同学都体会过。

“你知道一收纳箱粪三四百斤重吗？”朱高玄说，部分养殖户属于散户，可能不适用于马明芳研究的集中堆肥方法，所以他正在进行原位堆肥实验，也就是在养殖场里直接处理粪污。他首先要做的，是将大量鸡粪，从养殖场的化粪池里，转移到几米以外的堆肥点。

“就几米远，我们俩大小伙子，看着一箱粪，就是移不过去。推也不动，拉也不动，搬也不动，真是绝望。”朱高玄和赵志扬说：“后来我们装成小袋，一袋一袋运过去，运了两个多小时。”

但不知怎的，回头再谈这些绝望的瞬间，他们脸上竟然浮现出几分自豪的神情。马明芳甚至幽默地抱怨，嫌阴雨影响她开展下一轮实验。中国农业大学副教授张宏彦常年驻扎在曲周县实验站，组织管理科技小院，他说：“小院走出去的学生，没什么事情能压垮他。”

汽车穿过一片绿油油的玉米地，来到朱高玄做堆肥实验的养殖场。养殖场的主人，田志刚和他的妻子李秀芳在鸡粪晾晒场原址和我聊起来。

田志刚的养殖场有四五万只蛋鸡，粪污处理是他的心病。李秀芳说：“晒粪场是我最不愿意看见的地方！”前不久才下过雨，盛夏的热气又把残留的鸡粪汤蒸腾起来，她厌恶那里的臭味和苍蝇，“你看那块地，都不长庄稼了。”

露天晾晒鸡粪，是一种被淘汰的粪污处理方式。朱高玄说，这种方式会导致极高比例的氮损失，一方面氮会以氨气的形式释放到大气中，促使雾霾形成，另一方面，这样的肥料还田，不仅肥力没保障，还对庄稼有害。

几年前，田志刚下狠心投了二三十万元，想处理粪污，但失败了。“迟早得有这一天！”他们之所以大力支持朱高玄的研究，就是“希望大学生把新方法研究出来，把鸡粪轻松处理掉”。

“我想让鸡粪变成钱，不仅是处理掉，还能创收。”朱高玄边走边说，带我来到了他的希望之地——化粪池。

化粪池远远看上去，漆黑一片。距离几米时，一股排山倒海的恶臭袭来。我在口罩下偷偷干呕，转身换口气，试图走近看看，这次连眼泪都呕了出来。再一看朱高玄，连口罩都没戴，泰然处之。

回程时我问他：“其他同龄人活在花花世界里，你在村里搅鸡粪，真能平衡？”他说：“我现在脑子里没有花花世界，都是鸡粪的事，总要有人做这些事。”

侯勇说，目前全国有不少地方都在研究种养一体化模式，科技小院已经实实在在拿到了一手资料、数据，这是技术本土化的必经之路，也是由点到面推广绿色农业模式的示范基础，“下一步，我们会把散装的技术参数，形成整装标准版循环模式。”

朱高玄相信自己能改变乡村的面貌，他说：“我家也是农村的，上大学前我不知道农村和城市差那么多，现在我知道了，就想尽自己的力量去改变它。”

“走秀”不接待，“实干”换信任

从白寨科技小院回来，我前往另一个科技小院，在北京市大兴区长子营镇小黑垡村，那里与河北曲周的农村又不同。同行的中国农业大学教授王冲介绍，小黑垡已经退耕还林，主打林下经济，村支书韩森是个很有想法的80后。

韩森膀大腰圆，粗声大嗓，即便戴一副规规矩矩的方形眼镜，也挡不住身上那股气势。他渴望年轻人回来建设农村，但也怕来的年轻人“飘”。在村口的防疫临时办公室里，他毫不遮掩地道出最初对农大师生的疑虑。

“你们是来摆pose（姿态）的？”韩森一见面就问王冲。

2019年，王冲带着研究生郑俊涛到小黑垡建科技小院。郑俊涛有些腼腆，挺“怵”韩森。“刚开始他每天都跟我一起跑步聊天。”郑俊涛苦笑着说。

“那我不得探探底，看看小郑是不是高傲自满？研究生下来到镇政府还是正科级呢！”韩森理直气壮地说：“挂羊头卖狗肉的事儿咱不干！”

《意见》提出，坚持人才下沉、科技下乡、服务“三农”，把先进适用技术送到生产一线。科技小院师生的实际体验是，送技术往往需要先解决信任问题，“农民必须先信任你，才会信任你的技术”。

韩森探了郑俊涛的底，后来俩人称兄道弟。不久，小院里又住进了郑俊涛的师弟高亮。

来到小黑垡，高亮发现农村发展有“时差”。他老家在河南农村：“我们家种小麦、玉米，一年一亩地纯收入也就800块钱。问题是现在没有年轻人愿意种地，农业必须转型。现在小黑垡村种林下蘑菇的工人，一天能挣100块钱，10年后，我们那儿会不会也这样？”高亮想，把小黑垡再推上一个台阶，以后或许可以用这些经验改变自己的家乡。

小黑垡村有一望无尽的树林，杨树、刺槐、银杏、马尾松、梧桐……受不同树木根分泌物的影响，林地土壤各具特点；受不同树木生长规律的影响，林下空间光照条件、虫害等情况差异也很大，所以什么林下种什么作物，怎么种，都是学问。

去年小黑垡村尝试种植了50亩林下洋葱，高亮负责常规技术指导和管理，还开辟了两亩优化对照试验田。这就是他在村里的“用武之地”，也是他的硕士毕业设计。

冬天高高兴兴育苗，随后就遭了虫害。

其实高亮早有提防，书上讲过，葱蓟马和斑潜蝇是洋葱的常见虫害。但知识“种”到土地里，怎么没有结出想象中的成果呢？“看书上的图片，我还以为葱蓟马很大，结果竟然特别小，藏在叶片深处，而且昼伏夜出，不仔细找都发现不了”。

对付虫害，最简单的办法就是喷农药。但高亮不能这么干，因为林下环境对农药使用有限制，所以他引进了银灰膜技术。只是用银灰膜抑制杂草、防治虫害是一种尚未广泛推广的农业技术，高亮也只能摸索。他每天凌晨4点多出门检查，终于用两周时间控制住了虫害。

就在这个夏天，高亮的洋葱大获丰收。他的试验田比其他田地每亩增产3700多斤。他立刻把自己的实际种植经验总结成文字，交给村里。

采访当天正巧有人来考察，韩森骄傲得不行，拿着高亮的流程图“炫耀”了两遍：“这是我们小院学生做的！这个图给谁谁就能种好！”

“洋葱算是让科技小院在小黑垡站稳了。”王冲的心得很简单，取得信任没什么别的方法，只有“实干”。

关于乡村振兴，韩森的想法很多，时常给科技小院“出题”。洋葱丰收只是小黑垡振兴的一部分，郑俊涛还和中国农业大学信电学院的张宏旭一起，在老师的指导下，开展乡村智慧管理的研究。韩森说：“农村需要大量有开放性思维、有学历、有见识的人才，技术，来支撑。科技小院非常好，我希望他们是长期的，负责的，不怕吃苦，真正投入到农村治理中来。别飘！”

我们要回去，改变农村

事实上，村支书的需求也是科技小院存在的价值。随着农业转型和乡村振兴的发展，科技小院也在转变。

张宏彦介绍，2009年至今，中国农业大学和各相关单位累计在全国26个省区建立了127个科技小院，覆盖数十种作物、产业，编写农民培训教材276套，为脱贫增收、转变发展方式和推动农村文化建设作出了贡献。

前不久，张福锁院士和不少农大老师开会讨论科技小院下一步的发展方向。王冲说，科技小院1.0版本主要服务农业、农民，促进农产品提质增效，促进农民增产增收；而2.0版的科技小院是服务产业发展，促进农业全产链的绿色发展；3.0版的科技小院则是通过三产融合，推动乡村振兴。

农业农村农民问题，是关系国计民生的根本性问题。

科技小院为什么要存在，同学们为什么要到农村去面对各式各样的困难？张宏彦说：“解民生之多艰，首先要理解，然后是解决，不扎在农村怎么理解？农村是落后，农业是存在问题，越是这样我们越得管！让农民的日子好过一点，整个国民经济就能上一个大台阶。”

马明芳说：“以前说要走出农村，现在这句话应该改一改，我们要回去，改变农村。”

记者 张茜

(责编：郝孟佳、孙竞)