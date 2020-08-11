中国职教学会成立微电子技术专业委员会 鲁昕任主任

人民网北京8月11日电（何淼 实习生罗丽莎） 为直面人才短缺、人才技术技能储备不足等产业发展难题，使集成电路产业成为引领新一轮科技革命和技术变革的关键力量。8月10日，中国职业教育学会（下称中国职教学会）召开微电子技术专业委员会（下称微电子专委会）成立大会。

中国职教学会会长鲁昕

中国职教学会会长鲁昕表示，微电子专委会是在国家特殊的历史时期和历史阶段背景下成立的，是职业教育要承担的特殊历史使命。“聚智、引领、融合、创芯”八个字高度凝练了专委会的定位。专委会将聚集微电子领域最优秀的人才，引领全国开设微电子及相关专业的高等职业院校和应用型本科高校，推动职业教育与科技、与高端制造业的产教科深度融合。共同为芯片生产、集成电路、光刻机等领域培养生产服务一线技术技能人才，为中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

鲁昕指出，微电子专委会要围绕“3+4+5”开展工作，设定3年目标，计划用3年左右时间，带领全国400所院校，培养30万微电子领域人才，培训5000名教师；打造4大载体，即着力建设专业标准研究基地、教材建设输出基地、教法改革示范基地、教师能力培训基地；实施5项举措，布局全国高职院校微电子专业，提升微电子专业师资队伍整体水平，全面调整微电子专业教材建设，微电子人才培养标准全面建设，微电子专业场景教学全面改造。

微电子专委会在成立大会上审议并表决通过了《微电子技术专业委员会工作条例》。选举产生第一届主任1名、执行副主任1名、副主任5名、秘书长1名、副秘书长7名。鲁昕任微电子专委会主任。

中国职教学会常务副会长、教育部学校规划建设发展中心主任陈锋代表微电子专委会作工作报告。他表示，专委会将集中力量做好组建微电子发展战略等3个课题组，建立课程改革等3个中心，建立产教融合协同创新等4个平台共十项工作。

专家论坛环节，中国科学院院士、西北工业大学常务副校长黄维，中国科学院微电子所副所长、中国科学院大学示范性微电子学院副院长周玉梅，中国工程院院士、浙江大学和中国科学技术大学微电子学院院长吴汉明分别以“‘柔性电子’+与未来展望”“我国集成电路产业发展面临的新机遇和新挑战”“集成电路行业特征及从业人员特征”为题作主题演讲。

与会嘉宾和专家共同为微电子专委会揭牌

广东省职教学会会长杜安国，深圳市教育局局长陈秋明，深圳信息职业技术学院党委书记刘锦、校长孙湧等嘉宾出席成立大会。

微电子专委会组成人员

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