一块屏幕 打开的不止一扇窗（解码·在线教育）

图为新圩学校龙家坊教学点，老师用“班班通”给学生上课。

杨雄春摄

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一根网线、一块屏幕，能给乡村学校的老师和学生带来什么？

湖南省永州市新圩镇新圩学校借助信息化教学手段，引入优质教育资源，在一定程度上弥补了乡村学校师资不足，提高了教学质量。

湖南省永州市蓝山县新圩镇与郴州市的临武县、嘉禾县交界，镇上的新圩学校是九年一贯制乡村学校。学校共有1363名在校生，包括小学生993人、初中生370人。

新圩学校校长段胜文认为，办好乡村学校、留得住学生，不仅得益于老师们的敬业和负责，也与教育信息化密不可分，“每个教室都安装了联网的触屏电脑，我们和山外的世界打通了”。

一个农村教学点的变化

“老师，屎壳郎长什么样子？”在新圩学校龙家坊教学点，二年级班主任龙忠武正在讲授语文课文《我是一只小虫子》，读到有关屎壳郎的内容时，一名学生好奇地问。龙忠武“有备而来”。他将两块黑板推开，露出一块电脑屏幕，点击播放屎壳郎搬运食物的视频，孩子们看得津津有味，很快就掌握了书上的知识点。

这台一体机电脑，就是“班班通”多媒体教学设备。2011年起，蓝山县每年拿出一定资金，为当地中小学配备“班班通”。2016年，龙家坊教学点用上了65英寸的大屏幕一体机，龙忠武心里高兴，“轻松多了，事半功倍。”

龙忠武今年52岁，在龙家坊教学点教书近30年。目前，他和一名代课老师每人负责一个年级，肩负着全科教师的责任。这也意味着，班上所有课程都由他一个人教。

“周一到周五，从早上7点45分的晨读开始，上午4节课，下午3节课，要用粉笔在黑板上板书大量内容。”龙忠武说，考虑到大部分学生家中农务繁忙，中午家长无暇看护孩子，他还会组织学生们回校午睡，“孩子们趴在课桌上休息，我就坐在讲台上批改作业。”

令龙忠武感到困惑的是，自己并不是样样科目都精通，碰上音乐课，“我不会唱歌，就怕把孩子给教坏了。”无奈之下，他开口求援，请学校本部安排音乐老师到教学点来上课。

有了“班班通”以后，龙忠武学会在湖南省基础教育资源网下载免费的优质课件，不仅可以节省板书时间，还丰富了每堂课的内容。

“遇到比较抽象的内容或者知识难点，我会提前准备好图片和视频，课堂更吸引人，学生学习的兴趣更浓。”龙忠武说，每周两节的音乐课他也不用发愁了，通过大屏幕，班里孩子和新圩学校本部的学生能同上一堂音乐课。

一堂劳动课的效果

今年上半年，在新圩学校读小学三年级的李梓轩一直在家上网课。按照学校要求，李梓轩用妈妈李丽娟的手机收看了网络大课堂《劳动最光荣》。没过多久，家里的三亩田要准备春耕。还没等妈妈开口，李梓轩就主动提上桶，捡石头、清杂草。这让李丽娟很惊讶。

李丽娟是本地村民，在新圩学校门口租了房子。平时丈夫外出务工，她就一心扑在孩子的教育上。为了教好孩子，她也会竭尽所能讲一些道理。可由于文化水平不高，有时候磨破嘴皮，孩子也不大听得进去。

“这究竟是堂怎样的网课？”李丽娟打开手机，把《劳动最光荣》从头到尾看了一遍，看完后她觉得“道理确实比我讲得好”。

这是湖南省在教育信息化探索过程中启动的“我是接班人”全省网络大课堂，涵盖思政德育、心理健康、生命安全、科技探索、文化艺术等课程，采取录播形式，每周六通过湖南教育电视台及一些网络平台播出。目前已播出了《我和我的祖国》《劳动最光荣》等课程。

网络大课堂不是照本宣科，而是请来各个领域的代表性人物，鲜活生动地讲述故事。“网络大课堂做得就像电视剧、综艺节目一样好看，孩子们发自内心地爱看。” 网络大课堂总班主任、长沙市育英学校老师郭晓芳说。

这堂课也上到了段胜文的心坎上。在新圩学校就读的孩子，有2/3是留守儿童。“网络大课堂能在一定程度上弥补留守儿童心灵上的空缺，引领他们向上向善，扣好人生第一粒扣子。”段胜文说。

一位校长的期待

办好乡村学校，信息化教学能起到什么作用？这个问题，段胜文很有发言权。

他是新圩镇新圩村人，20岁走上讲台，一晃就快30年了。从“小段”到“老段”，他一直在蓝山县的乡村学校教书。2011年，他来到新圩学校任校长。新圩镇是农业大镇，学校承载着农家子弟走出大山的希望。“乡村学校的教学质量高一尺，城乡差距就有机会缩小一尺。”带着这种观念，段胜文下了一番苦功夫。

每天早上5点半到校，直到晚上9点才离开，领着老师们抓教学、管学风。2014年起，学校明显有了起色，每年考上省重点中学的有20多人，在全县乡村中学里名列前茅。一些流失的生源又渐渐回来：2014学年，学校的初中生才260多人，而在2020学年，初中生达到370人。

生源情况虽有好转，但和城里学校相比，新圩学校师资仍然短缺。而教育信息化恰好能在一定程度上弥补不足。“‘班班通’把一些优质资源带到课堂，老师需要进行一些基本的课堂组织，比如发起讨论等。”段胜文说。

用好“班班通”，在段胜文看来，还需要一个过程。有的老师习惯传统的教学方式，一开始带着抵触心理，操作起来存在困难；有的年轻教师过度依赖电子化教学，离开了多媒体就不知道该如何上课；每当设备出现技术问题，许多老师不会处理，导致课程没法继续。

段胜文认为，“班班通”只是教学辅助设施，想要用好，关键在于老师要掌握好使用的“度”，将线上和线下教学结合起来。

从2015年起，永州市教育局在全市推进“网络联校”建设，利用互联网在城镇优质学校和乡村薄弱学校间开展远程互动教学和教研。眼下，新圩学校也在安装摄像头、话筒等设备，即将连入网络联校课堂。

这几年，段胜文时不时有机会到一些城市学校取经。直面和城市学校之间的差距，他意识到，网络联校可能“挺管用”。“到时候，我们的学生坐在教室里，也能听到外面的名师上课。”段胜文说，“老师也能学到教学中的好方法，提升教学水平。”

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 12 版）

(责编：曹昆)