原标题：东京一名中国留学生的暑期生活：接受现实 全力以赴

上午九点半，吃过简单早餐，一杯咖啡开启了中国女孩橙子在东京暑期生活的又一天。“面对新冠疫情，要了解自己的处境，学会接受现实，及时寻求帮助，为梦想全力以赴。”这名17岁的高中生说。

橙子就读于东京一所国际高中，早在6月初就开始了暑假生活。9月开学后她将成为12年级学生，面临繁忙的考试和大学申请季。然而，突如其来的新冠疫情打乱了她的学习计划和暑期安排。本该在3月和5月参加的两场重要的大学入学资格考试突然被取消，这意味着她下半年不仅要专注于考试冲刺，还要准备大学申请文书，局势的变化也给橙子的留学前景徒增了未知和不确定性。

“糟心事”远不只这些。“现实将我逼到了‘悬崖’边。”橙子无法掩饰她心中的焦虑。因日本目前采取入境限制措施，橙子暑期回国和好友相聚的计划也化为泡影。新冠疫情让橙子清楚地意识到她与这个世界的关联。

“疫情发生后，学校给予我们很多支持，学生可以随时在网上联系升学指导、心理指导以及考试指导老师，也可以直接找校长和老师谈话。我经常找考试指导、也就是我的化学老师谈话，她非常了解我，帮我重新设计了考试时间表，有效地缓解了我的焦虑。”

自从3月学校宣布在家上网课，橙子的空闲时间一下子多了起来，为了不影响学业，她坚持每天给自己定一个学习目标，不让自己完全松懈。放暑假后，橙子也开始摸索化妆的门道，“这不单单是为了明年拍张好看的高中毕业照，也算是一个自我提升吧。”她说。

橙子每天会独自出去散步。“每天走同一条路，表面上无趣，但仔细观察的话就会发现不一样。就像疫情下的生活，日复一日的重复，却每天都有细微不同，无趣不过是没有用心留意罢了。”她说。

由于疫情，橙子这个暑假和国内朋友的交流放到了线上，每隔两周她会为在北京的好友辅导一次英语。她认为，朋友之间的互帮互助是疫情期间对学业最好的支持。

每天晚上橙子都会健身。“疫情期间保持身体健康，运动是我释放压力的一个有效方式，全神贯注的训练会让我忘却所有烦恼。”橙子说。

近来东京新冠疫情形势再度紧张，橙子在心里默默祈祷8月考试不要再生变数。2020年所有的艰难为橙子在逆境中成长上了重要一课，面对疫情，生活终归还要继续，历经困难仍要满怀希望。（记者姜俏梅）

(责编：郝孟佳、何淼)