研究生教育自主培养高端人才

上海工程大学二〇一九届研究生毕业留影。

同济大学二〇一九届研究生毕业留影。

201万元、156万元，近日，华中科技大学两位同窗博士毕业生张霁、姚婷以高年薪赢得广泛关注，前者的名字更是一度冲上新浪微博热搜榜。值得注意的是，他们作为世界信息科技特别是5G技术领军企业华为公司的“天才少年”计划入选者，是从全球激烈竞争中脱颖而出的，其中，张霁不仅入选而且拿到该计划的最高档年薪。张霁和姚婷的突出表现在一定程度上彰显了中国研究生教育取得的进步，从一个侧面折射出中国研究生教育造就人才的国际竞争力。

对中国研究生教育取得的成就和进一步发展，习近平总书记日前在相关重要指示中指出，研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用；要瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，提升导师队伍水平，完善人才培养体系，加快培养国家急需的高层次人才，为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。这为中国研究生教育在新时代发展擘划了方向，吹响了奋进的号角。

创新是核心和灵魂

研究生教育是指大学生在读完4年学制的本科学校顺利毕业之后继续进行深造和学习的一种教育形式，具体可以分为硕士研究生教育和博士研究生教育。世界教育史上，通常把1810年德国柏林大学的创办作为研究生教育发端的标志。

对于研究生教育的价值和重要性，北京理工大学研究生教育研究中心主任王战军用“两高”“两重要”来概括，即研究生教育位于国民教育的顶端，是“高层次”“高素质”人才培养和科技创新的主阵地，是知识生产和创造的“重要源头”，是服务国家战略的“重要生力军”。

教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用指出，研究生教育具有高端引领和战略支撑作用，其发展的高度和水平标志着一个国家教育的高度和水平，也标志着一个国家的核心竞争力，对于整个教育体系建设、对于教育强国建设具有特殊的重要意义，发挥着引擎的作用。

在洪大用看来，研究生教育对社会的重大价值和意义是通过推进创新来具体实现的。他认为，创新是研究生教育的核心和灵魂，其中既包括知识的创新，也包括实践的创新；可以说，通过培养高水平的创新型人才，持续推进知识的创新和实践的创新，是研究生教育的根本使命，同时也只有研究生教育能够承担这样的使命。

当前，我国研究生教育的发展水平如何？其培养的创新型人才对国家经济社会发展起到怎样的支撑作用呢？对此，我们既可以通过近日张霁、姚婷这样个案的热点新闻去感受，可以通过“北斗工程”“嫦娥工程”“载人深潜工程”等国家重大科技项目的参与团队人员大比例研究生教育背景来观察，也可以从近日召开的全国研究生教育会议上释放的相关信息找到答案。 据统计，作为研究生培养主体的中国高校，承担了全国60%以上的基础科研工作和“973项目”等国家重大科研任务，产出了全国80%以上的SCI论文和社科重大成果。到2020年，我国普通高校专任教师中，具有研究生学历教师的比例超过64%，成为培养创新型人才的主力军。

四个阶段提质增量

中国研究生教育的源头最早可以追溯到清末。据洪大用研究，1902年，清政府颁布的《钦定学堂章程》（又称“壬寅学制”）提出了设立“大学院”的设想，旨在培养专事高深学问的人才。1908 年，上海圣约翰大学颁授了第一个医学博士学位。1917年，苏州东吴大学颁授了第一个化学硕士学位。 1935年，国民政府制定了《学位授予法》，对学位层级结构、学位授予的程序等作出了规定，由此到新中国成立前，共颁发了230多个硕士学位。洪大用认为，由于不成体系，发展缓慢，直到新中国成立后，研究生教育才真正开展起来，从某种程度上说，其发展与新中国成长同步。1950年，中国人民大学和哈尔滨工业大学开始在苏联专家的帮助下培养研究生。第二年，研究生统招启动。到改革开放前，新中国累计培养了2万多名研究生。

1978年，中国进入改革开放新时期，迎来科教发展的春天，邓小平亲自倡导推动作出包括恢复研究生教育在内的“科教三大战略决策”，研究生教育由此进入快速发展时期，在之后的40多年间，实现了历史性跨越。王战军认为，改革开放以来，中国研究生教育大体上可分为4个发展阶段。

从1978年到1988年为恢复发展阶段。1978年1月，《关于高等学校1978年研究生招生工作的安排意见》出台，标志着研究生招收正式恢复。当年，在校研究生人数达到1万多人，7年后增至7.5万多人。1980年，《中华人民共和国学位条例》颁布，为中国研究生教育乃至整个高等教育发展提供了基础性法律保障。上世纪八十年代中期，北京大学、中山大学等获准试办研究生院，推动了研究生教育管理的独立化和专业化，逐渐形成了独立的运行机制。

从1988年到1998年为稳步发展阶段。根据 “稳步发展，保证质量”方针，研究生教育规模在稳步增长的同时，适应国家对高层次应用型、复合型人才的需求，学位类型由单一的学术型发展为学术型和专业型并举，工商管理硕士等专业学位应运而生。

从1999年到2009年为快速发展阶段。随着世纪之交高等教育扩招开始实施，在校研究生人数快速增加，10年间增加近120万人。与此同时，专业学位拓展至19个，以简政放权为特征的学位授权机制改革和硕博连读、导师负责制等研究生培养模式改革深入推进。

2010年至今为内涵式发展阶段。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010–2020 年）》关于提高质量是高等教育发展的核心任务的要求，相关部门接连出台了关于质量保证、学位授权点评估、论文抽查等方面的一系列文件，中国研究生教育进入“质量时代”。

中国经验贡献世界

经过新中国70多年，特别是改革开放40多年发展，中国研究生教育成绩斐然。一方面，发展完善中国教育体系，推动成为教育大国并大步向教育强国挺进；另一方面，实现了立足国内自主培养高层次人才的战略目标，为国家现代化建设提供了强有力的人才特别是创新型人才支持。

王战军认为，从中国教育领域自身来说，研究生教育成就主要包括建立了完善了中央政府主导、省级统筹、研究生培养单位为主体的三级管理体制，形成了具有中国特色的研究生教育制度体系，其中包括学位制度体系、研究生培养体系、研究生质量保障体系等，为国际社会奉献了“中国经验”。 从教育服务社会角度来说，研究生教育成就突出体现在实现了立足国内培养高层次人才的目标。据统计，截至2020年，研究生教育累计为国家培养输送1000多万高层次人才。

我国自主培养的研究生很大部分人已成为国家各项事业建设的中坚力量。王战军拿2017年新增的两院院士相关数据举例说，在中科院新增院士中，中国自主培养的博士为37人，占当年度中科院新增院士中拥有博士学位总人数的约64%。在工程院新增院士中，我国自主培养的博士为48人，占当年度中国工程院新增院士中拥有博士学位总人数的近九成。这从一个侧面反映了我国自主培养的研究生已经成为国家高层次人才的主要来源。

纵观中国研究生教育发展特别是改革开放40多年的历程，不难发现其鲜明的特点。根据洪大用的研究来概括就是，在政府主导下，高校与科研机构两类主体齐发力，研究生教育以学术为导向，在实践中创新，实现快速发展。其中“快速发展”特别引人注目。洪大用解释说，虽然从世界范围看，最近几十年研究生教育普遍发展较快，但是中国在此领域的速度更引人瞩目。从1978年招生1万多名研究生，到1998年的7万多名，到2009年达50万名，再到2020年预计将约110万名。

改革完善没有止境

改革只有进行时，没有完成时，研究生教育改革也是如此。继全国研究生教育会议传出“新增交叉学科作为第14个学科门类”的信息之后，国务院学位委员会会议据报道通过设集成电路专业为一级学科，并拟设于新设的交叉学科门类下，待批准后正式公布。国务院于7月27日印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确提出，进一步加强高校集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置工作，紧密结合产业发展需求及时调整课程设置、教学计划和教学方式，努力培养复合型、实用型的高水平人才。如此重磅的政策措施密集出台，折射出研究生教育适应新时代国家战略性需求而变革的紧迫任务。

洪大用指出，我们要精准识别社会需求， 根据社会的需求来改革研究生教育的供给，充分发挥研究生教育对经济社会发展的支撑和引领作用。这就要求对保障研究生教育的相关法律法规和政策特别是基础性法律《中华人民共和国学位条例》进行与时俱进的修订。对此，教育部发布信息表示，近年来，修订工作持续推进中，立法的主要条件已基本成熟，教育部已建议将《中华人民共和国学位法》列入全国人大常委会立法规划项目。在今年的全国两会上，一些参会者就制定出台《中华人民共和国学位法》再次提出相关建议。人们期待这部事关研究生教育改革发展大计的重要法律早日完成立法程序出台，更好促进高等教育发展和国家创新能力建设。

对研究生教育进一步改革和发展，中国学位与研究生教育学会第五届理事会会长、工程院院士赵沁平曾撰文指出，要在研究生教育学理论体系特别是基础理论方面取得更大成果，探索建立科学的招生规模调节机制的同时，在专业学位研究生与学术学位研究生的差异化培养模式方面探索出更广阔的路径。他希望政府主管部门、培养单位和有关社会机构能够探索构建适合于专业学位研究生能力与成果的展示、评价平台。

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专业学位研究生

按照专业和用途的不同来划分，研究生可分为普通研究生和特殊种类研究生（专业学位研究生）两种，后者是区别于一般意义上侧重理论、学术研究的研究生教育，其旨在针对一定的职业背景、培养高层次应用型人才、应用型高层次人才，分为专业学位博士研究生、专业学位硕士研究生。

(责编：郝孟佳、何淼)