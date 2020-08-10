原标题：走遍深山去家访：特岗教师的别样暑假

“进入汛期了，我得赶紧去山上的学生家转转，告诉他们别去河里游泳。”孙兵印一边启动摩托车，一边对妻子薛志燕说，“你们班那几个父母不在身边的孩子，我也去看看吧。”

今年34岁的孙兵印，是河北省临城县赵庄乡石家栏中学的历史老师，也是河北省首批特岗教师。2012年，三年服务期满，面对城市与农村学校的抉择，他毅然选择了大山深处的石家栏中学。从此，每年暑假，走遍深山去家访就成了孙兵印的“家常便饭”。

石家栏中学所在的赵庄乡是临城县最偏远的乡镇，位于太行山深山区，到县城需要1小时车程。“很多学生来自偏远山村，家庭条件艰苦。父母外出打工，对孩子疏于管理，导致学习进度跟不上，需要利用暑假家访。”孙兵印说，由于学生居住分散，即使驾驶摩托车，一天也只能家访三四户。

“岳艺溥成绩优异，但他却是我最放心不下的学生，我隔三岔五就去他家看看。”孙兵印说，几个月前，岳家的房屋出现垮塌，一家人就搬到了位于山上的养鸡场居住。由于没有通宽带，刚开始上网课那几天，孙兵印就接他来自己家里上课。

不久前，孙兵印的岳母得了脑血栓，无法帮他们照顾孩子。暑假期间，他们夫妻就抱着刚满11个月的儿子家访送教。他们走遍周边山村，关心学生学习和心理状况，及时与家长沟通，增强家校共育合力。

山路崎岖，家访的道路并不好走。双石铺村是石家栏中学学区内最远的村庄，从学校到村子需要翻过一座大山，走20多公里山路，开车需要40分钟。即便这样，孙兵印也没有放弃这里的学生。

“双石铺村周边的7个自然村，居住着20个石家栏中学的学生，这些我都要家访到。”已经升任石家栏中学副校长的孙兵印，对于暑假家访这件事，从没有半点马虎。

赵庄乡鸡亮村的杨籽炫是班上最内向的孩子，兄弟三人都在上学，成绩一直不理想，是孙兵印的重点关注对象。“去村里的小路七拐八拐，每一次家访完，杨籽炫都会主动送我们下山。”孙兵印说，一次去家访时，看到杨籽炫正在帮奶奶包饺子，而他刚上四年级的弟弟在洗衣服。

“看到孩子们乖巧懂事，家访再辛苦也值得。”孙兵印说，石家栏中学是他的母校，他和妻子都是从大山里走出去的。十几年间，和他们一同来这里的老师很多调去了县城，而他们不曾离开，就是想让更多的孩子走出去，再回来为家乡服务。

家访快结束时，岳艺溥的姐姐岳艺慧刚从山上喂鸡回来。她向我们展示了自己买的一块小黑板，上面列着十几道数学题。暑假期间，她在家为弟弟辅导功课。岳艺慧告诉记者，六年前她上初中时，孙兵印就是她的班主任。受孙老师影响，去年她考取了张家口学院，专业就是师范类。她希望顶岗实习时能够回自己的母校，做一名合格的乡村教师。

如今，在临城县196名特岗教师的带动下，老师们走访各个村庄，遍访学生家庭，指导学生们度过一个快乐而充实的假期。（记者冯维健、王昆）

(责编：郝孟佳、何淼)