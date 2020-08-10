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乡村博物馆里过暑假

2020年08月10日15:17  来源：新华网
 
原标题：乡村博物馆里过暑假

　　8月9日，一位小朋友在大良沟村乡村博物馆体验传统农村教学。 暑假期间，内蒙古赤峰市巴林左旗大良沟村乡村博物馆举办“学习农耕文化 体验传统技艺”主题活动，孩子们通过参加农耕文化讲堂、传统手工技艺课堂、体验曾经的教学环境等活动增长知识，充实暑期生活。 新华社发（王正 摄）

　　8月9日，孩子们在大良沟村乡村博物馆观看农村传统生活用品。 暑假期间，内蒙古赤峰市巴林左旗大良沟村乡村博物馆举办“学习农耕文化 体验传统技艺”主题活动，孩子们通过参加农耕文化讲堂、传统手工技艺课堂、体验曾经的教学环境等活动增长知识，充实暑期生活。 新华社发（王正 摄）

　　8月9日，民间艺人庞彩花（右一）在大良沟村乡村博物馆向孩子们展示绣花技艺。 暑假期间，内蒙古赤峰市巴林左旗大良沟村乡村博物馆举办“学习农耕文化 体验传统技艺”主题活动，孩子们通过参加农耕文化讲堂、传统手工技艺课堂、体验曾经的教学环境等活动增长知识，充实暑期生活。 新华社发（王正 摄）

　　8月9日，民间艺人曙光在大良沟村乡村博物馆向孩子们展示纸艺葫芦制作技艺。 暑假期间，内蒙古赤峰市巴林左旗大良沟村乡村博物馆举办“学习农耕文化 体验传统技艺”主题活动，孩子们通过参加农耕文化讲堂、传统手工技艺课堂、体验曾经的教学环境等活动增长知识，充实暑期生活。 新华社发（王正 摄）

(责编：郝孟佳、何淼)
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