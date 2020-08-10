原标题：“网红”玩具频伤人 “带娃神器”还是“坑娃利器”？

巴克球、水弹枪、弹力软轴乒乓球……这个暑期，被网络社交平台带火的“网红”玩具，成为不少孩子在家玩耍的新宠。虽然名气大、买家多，但一些“网红”玩具其实是粗制滥造的“三无产品”，记者在调查中发现诸多安全隐患。

多地发生“网红”玩具伤人事件

一根铁丝般的软轴，一头插在底座，另一头插在乒乓球底部的小孔里，长1米左右。这样一来，球可以随孩子挥拍的节奏来回摇摆，无须捡球。这款弹力软轴乒乓球，号称可以预防近视，被不少家长当作“带娃神器”，实际上却有可能戳伤孩子的眼睛。

今年3月，中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院神经外科副主任医师荆俊杰接诊的一位1岁多的小患者就被软轴戳伤，软轴插进其左眼眼眶上方，一直捅到颅内。

“幸运的是软轴没有戳到眼球，患者愈后良好。颅内出血，但影响不大。如果软轴戳到眼球里，视力就会受影响。”荆俊杰说。

记者在电商平台购买了一款弹力软轴乒乓球，商家描述其为“儿童自练神器”。记者发现，乒乓球很容易从软轴上脱落，又细又硬的软轴容易伤人。

而这只是“网红”玩具伤人案例中的冰山一角。

这个暑假，广州市妇女儿童医疗中心儿内科副主任杨敏接诊了不少误吞巴克球的小病人，最多的一天接诊了3例。

巴克球直径5毫米左右、带有磁力，能够拼出各种造型，被商家称为“益智玩具”。但这款玩具容易被孩子误吞，造成伤害。

“病例以幼儿为主，最小的不到1岁，最大的10岁。”杨敏介绍，大部分孩子出于好奇，把巴克球分批分次吞下，一个孩子甚至吞了26颗。小球磁力大，会穿过人体组织相互吸引，孩子无法正常排出。有些小球到达胃部，通过胃镜可以取出，有的黏附在肠壁，造成肠穿孔，需转外科手术。

此外，水弹枪、水晶泥等“网红”玩具，也存在潜在危害。国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心官网曾发布多个有关玩具的提示，涵盖“网红”气球、水晶泥、水弹枪等。根据提示，装有电池、会发光的“网红”气球一旦接触高温热源或明火能发生爆燃；水弹枪弹射动能过大，容易伤及身体，且水弹易被儿童误食；水晶泥硼元素含量过高，长时间接触或者误食可能导致人身伤害。

“网红”玩具三大乱象

部分“网红”玩具为何频频伤人？记者调查发现，这类玩具大多粗制滥造，无论是质量方面还是销售环节，都存在诸多问题。

首先，质量不过关，系“三无产品”。记者从电商平台购买了数款“网红”玩具，分别是巴克球、水弹枪、弹力软轴乒乓球。这些玩具均没有任何合格证，是不折不扣的“三无”产品。水弹枪、弹力软轴乒乓球甚至都没有安装和使用说明书，消费者需要向电商客服索要安装和使用视频。水弹枪包装外壳上注明产品标准为GBT26701-2011，是模型产品通用技术要求，并非玩具标准。

第二，产品未标注适用年龄，无风险提示。根据我国2014年最新修订的《国家玩具安全技术规范》，玩具必须标明适用年龄并提示相关风险，对36个月以下儿童可能构成危险的玩具应附警告。记者购买的弹力软轴乒乓球和水弹枪连说明书都没有，更无相关信息提示。

第三，电商销售环节存在漏洞。记者发现，巴克球和儿童无人机在产品说明书中均提示了适用年龄为14岁以上，也注明了潜在风险，而在电商销售页面却未附有上述信息。记者在电商平台上查看了发光气球、水晶泥等其他“网红”玩具的销售页面，也没有发现任何有关年龄以及潜在风险的提示。

北京汇佳律师事务所律师邱宝昌表示，根据《中华人民共和国电子商务法》，对关系到消费者生命健康的商品或者服务，电商平台经营者对平台内经营者的资质资格未尽到审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，应依法承担相应的责任。

专家呼吁加强电商监管 建议家长擦亮双眼

如何规范“网红”玩具市场的发展、减少伤人事件的发生？专家提出以下建议。

首先，加强对电商销售环节的监管。中国玩具和婴童用品协会会长梁梅表示，目前对于线下商铺的监管，我国已经形成了一套相对健全的体系，有关部门会定期抽检；然而对于线上电子商务市场，依然存在监管不到位的问题，这需要相关部门落实监管责任，保障网上销售的玩具做到质量合格、标识合规、有安全风险警示，从而推动玩具市场健康发展、保障儿童安全。

其次，呼吁玩具生产厂家重视产品质量，严格执行“玩具安全”系列国家标准。梁梅表示，根据这一系列标准，玩具必须在机械物理性能、易燃性能和化学性能等多个方面达标。梁梅呼吁，广大玩具生产厂家应遵守国家标准，不抱侥幸心理，避免伤害儿童。

第三，家长购买玩具时应精挑细选。北京市消费者协会提示，消费者在选购儿童玩具时应注意看标识、看质量，产品应有名称、型号、标准编号、年龄范围、安全警示、安全使用方法、生产者的名称和地址等标识，不要购买“三无”产品；同时，家长要注意硬质玩具上有无可能刺伤、划伤儿童皮肤的锐利尖端、边缘和突出物。软体摇铃、挤捏玩具、出牙器等玩具即使是在最大压缩状态下也不能完全塞入儿童口中，以确保安全。

杨敏把购买玩具的注意事项总结为“年龄合适、材质无毒、避免误吞、边缘圆钝”。“家长在擦亮双眼购买玩具的同时，也要加强看护，避免孩子受伤。”新华社“中国网事”记者王晓洁 毛一竹

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