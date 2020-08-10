凭高考成绩可入美国大学 美高校解析就读政策

原标题：美国高等教育界重申欢迎中国留学生

由于新冠肺炎疫情影响加上美国收紧对华留学生签证，许多中国学生对赴美留学心存犹豫。美国高等教育界则重申，欢迎中国留学生。甚至有一批美国高校宣布接受中国学生以高考成绩总分和英语分数共同申请入读美国大学本科课程。

“美国大学非常欢迎中国留学生前来学习。”《美国新闻与世界报道》(U.S.News)国际教育主席托马斯·德雷特勒表示，“尽管当前中美关系有一些摩擦，但在教育领域，从整体合作框架上来看，两国的对话还是处于一个很健康的环境。中美教育交流非常重要，甚至还可以解决很多国际关系的问题。我们希望中国留学生架起中国与世界沟通融合的桥梁。”

托马斯·德雷特勒日前在线接受中国媒体采访时表示，美国的高校和U.S.News国际教育一直非常欢迎中国学生到来，并且致力于为中国学生取得成功而努力。在得知美国留学政策、疫情等影响中国留学生赴美后，麻省理工、哈佛等顶级大学纷纷发声，对中国学生和其他国际学生留美表示支持。美国高校均表示学生是第一位的，同时为学生提供相应的帮助，甚至让学生安全抵达学校之前，就能够得到学校的支持和服务。

奥本大学、代顿大学、太平洋大学、艾德菲大学等高校均接受中国学生高考成绩与英语成绩申请本科入学。太平洋大学国际课程总监詹妮佛·施耐德告诉中国记者，该校非常欢迎来自不同国家的学生，国际学生占比在8.5%左右，其中中国学生来自超过25个省份。“我们欢迎刚刚完成高考的中国学生报读太平洋大学，并对优秀学生提供高考专项奖学金。”

美国高校之所以推出面向中国学生的利好招生政策，托马斯·德雷特勒认为，是因为美国一直是中国学生的首选目的地，目前有超过35万名中国学生在美国留学，那些渴望吸引优秀留学生的院校会采取各种措施，使其招生政策更适应这些学生的需求。

詹妮佛·施耐德也表示：“在招生流程中消除哪怕是很小的障碍，都将帮助我们招收中国的顶尖学生。”

托马斯·德雷特勒说，疫情期间，美国高校执行灵活的就读措施，预计61%的高校开设线上教学，16%计划采取混合式教学。部分美国大学还接受通过其他大学课程转学分项目提前修读学分。还有类似学之光(SHORE LIGHT)这样的美国知名教育机构，针对现在的客观情况推出线上课程，保证学生到校前就获得部分全美大学通识学分。

就广大学生家长关心的签证问题，托马斯·德雷特勒表示，国际学生前往美国学习的F签证、M签证、Optional Practical Training(选择性实习训练)政策没有任何影响。美国签证在陆续开放预约，已有部分学生约到今年的美国签证递签，相信后续会逐渐开放。

“教育是不同国家加强沟通、了解彼此的关键。”约翰斯·霍普金斯大学教授比尔·德登表示，“现在亚洲的大学变得越来越强，这是非常好的事情，因为这在国际教育中可以贡献更多的科研项目和交流机会，中国和美国高校也可以有更多的合作机会。”(记者 马海燕)

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