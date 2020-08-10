疫情是灾难，也是试金石

“疫情是场灾难，也是块试金石。”在浙江旅游职业学院院长杜兰晓看来，疫情下的求职经历对学生也是次深刻的教育，也让学生更辩证、全面地看待自己的足与不足之处，同时考验他们如何面对人生中的不确定性，包括如何“危中求机”，如何进行选择等，“比如是单一就业，还是多元就业？”

对于学校，浙江建设职业技术学院分管招生就业的副院长叶玲认为也同样如此，“危机，既是危，也是机”。

此次疫情期间的就业工作更让叶玲坚定了学校的改革思路，即学校为跟上市场发展脚步，积极拓宽专业面，先后开设了如建筑工程技术（装配式建筑设计与管理）、房地产经营与管理（物业经理人）等10多个“建筑+传统专业”的复合型专业，同时打破传统以学科分类建设二级院系，改变成为以产业链建设专业群的产业学院。

“高职院校的专业建设必须契合职业教育特征，也就是要体现人才目标的职业定向性。学校必须紧紧依托行业，做大优势专业，做强特色专业、做深特需专业、做新传统专业，不断优化专业结构，提升专业内涵，强化专业技能与职业素养，才能让毕业生在行业中‘留得住、上手快、下得去、后劲足’。”叶玲说。

目前，浙江旅游职业学院已经开始调整专业设置、课程设置以及人才培养方案等，如导游专业建设要向着更加智慧化、国际化方向发展，再如，下学期开始将加强所有学生的人文素养培养，包括国学、哲学、艺术和旅游职业礼仪等。

这些举措的目标只有一个，即“增强学生的核心竞争力”，在杜兰晓看来这是学生就业的核心，“疫情也让我们重新审视人才培养的足和不足，倒逼人才培养继续转型升级。只有跟着行业一起往前走，我们学生在未来才更有竞争力”。

此外，叶玲认为，还应加强校企深度合作，产教充分融合，建好学生就业岗位的蓄水池。通过校企合作，实现招生即招工，制定针对性培养方案，配备专兼结合双师团队，充分利用双方实训及工程项目资源，实施多样工学结合方式，提前锁定就业岗位。

“但很多人对产教融合的概念可能还停留在学校为企业输出人力资源的层面”，在深圳信息职业技术学院校长孙湧看来，要真正做到产教融合，学校首先要成为对企业“有用”的合伙人，“说白了，企业凭什么给你投入这么多资金或设备，因为你能帮助企业解决问题，而这主要靠教师”。

因此，孙湧认为，无论是高职人才培养还是校企合作、产教融合，花大力气进行师资队伍的培养和建设至为重要，“毕业生能被企业评价‘下得去、留得住、干得好’，老师首先得做到‘上得了课堂，做得了科研，帮得了企业’。”在他看来，“教师的水平高了，一切就皆有可能”。

记者 孙庆玲 实习生 李凯旋

(责编：何淼、李枫)