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套路作文能应付当下考试 却应付不了将来的生活

李福忠

2020年08月10日08:33  来源：中国青年报
 

去某小学听毕业班的作文课，某老师指导学生写作文的开头，让学生学习“引用歌词法”。比如，写《母亲》，引用《母亲》这首歌开头：“你入学的新书包，有人给你拿；你雨中的花折伞，有人给你打……”比如，写《童年》，引用《童年》这首歌开头：“池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天；操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面……”某老师指导完，让学生一试身手，试用这种方法写一篇作文的开头。有很多学生想不出合适的歌词，急得抓耳挠腮。

评课时，我否定了某老师的这种教法，说让学生按这种套路教学生写作，太刻板，太绕弯。题目是什么，就可以开门见山写什么，何必让学生搜肠刮肚去想歌词呢？

某老师不服，说，歌词句式整齐，语句优美，朗朗上口，还有韵律感，借歌词开头，先声夺人，可以把判卷老师震住，容易得高分。

我无语。“分，分，是老师和学生的命根。”结果，真如某位老师所说。期末考试，他所带班的语文成绩在全县名列前茅。

某中学一位很有名气的语文教师，多年来所教毕业班的成绩在全校甚至全县一直名列前茅。每年40多名毕业生中大概有10名得满分。一次，我向他请教作文教学的“秘笈”，他很自豪地说：“无他，‘五段三层法’而已。”

何谓“五段三层法”呢？他给我做了较详细的讲解。

首先得做好准备工作：背若干范文，积累若干万能开头和万能结尾。

背的范文要求事迹典型、内容具体。万能开头和万能结尾，都是富有文采的语段，要么辞藻华丽，要么句式整齐，要么铿锵有力，要么表达方法丰富，要么引用诗词歌赋、名言警句……

以作文题《宽容》为例，以上材料是这样拼凑的：

开头：

宽容是人类生活中至高无尚的美德。因为宽容包含着人的心灵，因为宽容可以超越一切，因为宽容需要一颗博大的心。因为宽容是人类情感中最重要的一部分，这种情感能融化心头的冰霜。

中间：

写一件有关“宽容”的事。这件事要分三段来叙述，分别为事情的起因、经过、结果。

结尾：

生活，往往纷繁，又常常平淡。正因为宽容如水，使纷繁经过过滤变得纯净；正因为宽容似火，使平淡通过锻烧日趋鲜明；更因为有这诗般的宽容，才赋予人生以艺术，赋予生命以永恒。

为什么要强调开头和结尾嵌入富有文采的语段呢？评卷老师判作文时间紧、任务重，一般都采取“秒杀”的办法，没时间读完全文，往往开头结尾溜一眼就给分，开头用那样的语段也是为了把评卷老师“震住”，结尾用那样的语段是为了把评卷老师“唬住”：开头精彩，结尾利落，中间肯定也错不了，高分！

这样的作文虽然是七拼八凑，但紧扣题目，内容具体，层次清楚，首尾照应，语言优美，几乎找不到大一点的毛病，不得高分才怪呢！

前不久，在著名特级教师张丽钧的公众号中看到《高考阅卷，我更愿意为这样的作文打高分》一文。他曾经分别与几位高考作文阅卷归来的老师聊，问他们更愿意为怎样的高考作文打高分。其中有些老师直言不讳——

“我愿意为引用多而准的作文打高分。”“我愿意为语言有文采的作文打高分。”

瞧，在小学引用歌词开头的作文，在初中用引用万能开头和万能结尾的作文，均符合上面两类给高分作文的标准：一是“引用多而准”，二是“语言有文采”。

套路作文，就像市场里的假花，虽然看上去绚丽多彩，但没有芬芳，没有生机，没有灵气；套路作文，更像商场里的塑料模特，那脸蛋，那身段，几乎无可挑剔，却是没有血肉，没有温度和灵魂的躯壳。

当下套路作文在媒体上屡遭诟病，然而在教学实践中，老师依然你批评你的，我教我的；学生依然你批评你的，我写我的。批评者不是判卷老师，不说白不说，说了也白说。一句话，只要评价体系不改，套路作文会长盛不衰。

一年高考十二年抓。从小学到高中，作文评价导向都是如此，哪一位老师，敢拿学生的前途当儿戏？哪一名学生敢拿自己的命运开玩笑？

什么样的作文应是好作文？叶圣陶曾说：“作文就是用笔来说话。作文要说真话，说实在的话，说自己的话，不说假话、空话、套话。”鲁迅在《作文的秘诀》中也毫不留情地指斥所谓的“作文秘诀”：“作文若真有秘诀的话，那就是‘有真意，去粉饰，少做作，勿卖弄’而已。”两位文学泰斗的话，无不昭示着这样一个道理，那就是：“真情实感”是一篇作文的灵魂，应作为评价学生作文的第一标尺。

套路作文，文风不正，缺乏真情实感，能应付当下考试，却应付不了将来的生活。虽然试卷上作文分数很高，但写作能力却没有得到有效培养。这样训练出来的孩子，将来很难写出真正属于自己的东西。

然而当下套路作文却备受判卷老师的青睐，这是一种很可悲的现象，这种评价方式亟待纠正。

张丽钧老师为上面那些老师的回答感到遗憾，她感叹道：“只有当我们意识到了‘过于注重文章的华丽度、花哨度乃是语文老师最需要疗愈的顽疾’，我们的作文教学水平才可能获得真正的提升。”

我们期待着这一天早日到来！

（作者为基层教学管理人员）

李福忠 来源：中国青年报

(责编：何淼、李枫)
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