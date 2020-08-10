让教师只想刷课的继续教育不能继续了

暑假开始后，学校就通知，根据上级有关部门安排，每个教师都要趁假期完成网上继续教育课程。

坦率地说，作为教师，我很多年对继续教育都提不起兴致。早些年的中小学教师继续教育都是集中培训，几乎每个主讲教师都是照本宣科，听讲的教师个个恹恹欲睡。我经常读书看报上网，发现那些培训内容没一点新鲜的，真不如让教师们自己在家翻翻教育报刊或者上教育网站浏览。

最近几年教师继续教育不再集中培训，而是让教师们自己上网学习。不过培训内容给人一种换汤不换药的感觉，内容极其乏味，根本吸引不了教师们，也就没几个教师认真去听。因为要计入个人年度工作考核，教师们不得不“学习”，必须完成任务。教师们都抱怨，如此继续教育纯属浪费时间。

现在的继续教育培训全是视频课，短有十几分钟一节课，长则有超过一个半小时，但不能快进，很耗时间。很多教师都是趁做家务时，在手机上打开“无人听模式”刷继续教育培训课程。如果在电脑上“学习”，打开课程后，则关掉培训课程的声音，去浏览其他网页或者看其他视频，“不浪费时间”。有人干脆花钱请人刷课，据说有人专门做这个生意，下载什么软件，能够几秒刷完一节课。

表面上，继续教育培训每年都十分圆满，但教师们到底学了什么，没几个能答出来的，因为本来就没学，连课题都没人能说出一两个。这样的的培训对教师们的工作有什么积极影响？大概只有负责继续教育的部门在总结里能好好地进行一番自我表彰。

今年的继续教育培训课程尤其让教师们感到奇怪，几乎没有一节课跟中小学教师实际工作相关，比如，“科学技术前沿与发展趋势”“国际金融市场的发展趋势和特点分析”“资本全球化与中国经济”“无形资产与品牌价值提升竞争力”“深化供给侧结构性改革，实现经济高质量发展”，等等，这叫人有“走错教室”的感觉，真让人怀疑，我是不是上错网站了？

有人开玩笑说这些“高端”话题是把中小学教师都当作博士生导师培训了，如此完全脱离中小学教师工作和生活实际的课程，当然无助于解决教师们工作和生活中遇到的问题，更不用说，几乎每个主讲人都是面无表情念稿子，还不如发文字网页叫人看。对真正想提升自己业务素质的教师来说，可能自己找的资源更有价值。

有些教师很想通过培训学习解决自己工作中遇到的困惑，希望能够和专家互动，但多年来教师继续教育培训根本就没考虑过教师的需求，这样的继续教育培训对教师们究竟有什么意义呢？

教师们对这种不切实际的继续教育培训本来就没多大兴趣，偏偏这样毫无价值的培训从去年开始还收费了，去年每人60元，今年45元。仅仅施行了几年的免费教师培训没了，大家不得不“花钱买罪受”，教师们如何会对这样的继续教育培训有好感？

再说了，成千上万的中小学教师交费，在一个省汇集起来就是上千万甚至可能上亿元的巨款，这么一笔巨款，花到哪里了？就那几节让人提不起兴致的视频课能值这么多钱吗？也许，负责中小学教师继续教育培训的相关部门有必要公开一下账目，并接受财务审计了。

（作者为基层教师）

温凉河 来源：中国青年报

(责编：何淼、李枫)