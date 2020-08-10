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云南：“千校万岗”助建档立卡贫困家庭毕业生就业

2020年08月10日08:29  来源：中国青年报
 

本报讯（中青报·中青网记者 张文凌）进入首创置业昆明公司工作近1个月，昆明理工大学建筑工程学院土木工程专业2020届毕业生李国栋渐渐适应了从校园到职场身份的转变。他说：“感谢‘千校万岗’行动，让许许多多和我一样家庭困难的学生成功就业。”记者8月4日从共青团云南省委获悉，截至目前，云南完成两场线下和14场线上招聘会，达成初步就业意向234360人次。其中，针对建档立卡贫困家庭毕业生就业工作成效显著，不少建档立卡学生平均能获得约10个岗位的推荐，有效帮助他们实现了就业。

李国栋是云南省大理白族自治州剑川县的一名建档立卡贫困户学生。在毕业前一年，学院团委书记王海波就主动找他了解求职意愿。一年来，为帮助李国栋就业，王海波先后10余次联系他，帮他修改简历，教他职场礼仪、工作技能，并给他推荐了10个岗位。在获得多次就业实习机会后，李国栋最终留在了首创置业昆明公司土建工程岗。

2020年，云南省高校毕业生总量近28万（含近3年的往届生），再创历史新高。2019年11月，团云南省委对全省各级团组织尤其是大中专院校团组织的“千校万岗”工作进行了部署。去年年底，云南能源职业技术学院和昆明学院开展了两场“千校万岗”现场招聘活动。2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，“千校万岗”工作共完成14场线上招聘会，2997家单位（企业）提供岗位11559个，来自全国各高校的108065名毕业生累计投递简历309942份，网络视频面试77414人次，达成初步就业意向234360人次。

今年3月，团云南省委下发通知，要求各地各校团委团干部摸清2020届建档立卡家庭毕业生底数并建立名册和台帐，与他们建立“一对一”“一对多”的结对帮扶机制；在职业规划、技能培训、见习实习等方面，提供有针对性的就业服务，年内帮助不少于3000名建档立卡家庭毕业生实现就业。

据昆明理工大学相关负责人介绍，全校26名专职团干部和近百名教师参与了结对帮扶行动，全年共为建档立卡学生提供岗位近9000个，即每名建档立卡学生平均获得约10个岗位推荐。目前，学校858名建档立卡毕业生中，已有近70%落实就业岗位。

(责编：何淼、李枫)
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