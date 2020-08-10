北京确定秋季学期开学时间

本报北京8月9日电 （记者贺勇）记者9日从北京市教委获悉：北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室日前下发《关于做好全市各级各类学校2020—2021学年秋季学期开学工作的通知》，部署秋季开学工作。

通知确定了大中小学、幼儿园等秋季学期开学安排。其中包括：8月29日（周六），小学一年级、初一、初三、高一、高二、高三年级开学；9月1日（周二），小学五、六年级，初二年级开学；9月7日（周一），小学二、三、四年级开学。幼儿园方面，9月8日（周二），各类型幼儿园大班、中班开园；9月11日（周五），各类型幼儿园小班开园。

高等学校（含高等职业院校）方面，从8月15日起，具备校园疫情防控条件的高校，可组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到。各高校具体开学返校时间及工作方案，由学校结合实际研究制定，报北京教育系统疫情防控工作领导小组和学校主管部门统筹审核后实施。

此外，即日起，北京市学科类校外培训机构可向审批机关书面申请，经批准后，恢复线下课程和集体活动。

下一步，北京市委教育工委、市教委将进一步细化形成各级各类学校返校开学工作方案和防疫要求，并向社会发布，及时通知师生家长做好相应准备，确保秋季学期开学平稳顺利。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 12 版）

(责编：何淼、李枫)